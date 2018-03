Teljes híváslistát ment le a Facebook a mobilokról

A Cambridge Analytica botránya ismét ráirányította a figyelmet a Facebookra, és hogy a portál mi mindent ment le a felhasználóiról. A személyes adatok közt ott vannak a telefonszámok, olyan ismerősöké is, akik egyébként nem regisztráltak saját fiókot a Facebookon.

Évekre visszamenőleg minden telefonhívásunkról tudhat a Facebook, ha engedélyt adtunk az applikációnak a mobilunkon, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz. Ott vannak a Facebook adatbázisában a nevek, telefonszámok, és minden egyes beszélgetés hossza, és az utóbbiból akár a kapcsolat jellegére is következtetni lehet.

Hogy mi mindent tárol rólunk a Facebook, azt magától a hirdetési portáltól is megtudhatjuk, ha a jobb fölső sarokban a lefelé mutató nyílra kattintunk, a legördülő menüben belépünk a beállításokba, és ott rögtön az első oldalon rábökünk az alábbi szövegre:

Tölts le egy másolatot a Facebookon tárolt adataidról.

Itt van erről egy videó is:

Ez a folyamat eltarthat 15-20 percig, és ezt követően a Facebook emailt küld, hogy letölthető az archívum. Aki nagyon aktívan használja a portált, számítson rá, hogy a zip fájl több gigabájtos lesz. Nálam ez 2,1 GB volt, és a letöltés rendkívül lassú volt.

Felhasználók közzétett beszámolói alapján egyeseknek egészen 2015-2016-ig visszamenően megtalálhatók a hívásadatok a személyes adatbázisban, a hívásokon kívül az sms-ek és mms-ek is.

A beszámolókból az is kiderül, hogy az olyan emberekkel lebonyolított telefonhívások is szerepelnek a Facebook listáján, akik egyébként nincsenek is fent a Facebookon.

A hirdetési portál ügyesen kihasználja azt a lényeges tulajdonságát, hogy az általa kínált ingyenes szolgáltatások mind az emberi kapcsolatokra épülnek. Emiatt teljesen természetes, hogy amikor elkezdjük használni a Facebookot, nyugodt szívvel engedélyt adunk a névjegyzékünk eléréséhez. Pont az a célja a portál használatának, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk kommunikálni az ismerőseinkkel. A Facebook a telefonkönyvünk alapján ajánl nekünk ismerősöket, és olyan embereket, akik valamiért érdekesek lehetnek a számunkra.

Az Android korábbi verziójában a névjegyekhez való hozzáférés automatikusan hozzáférést garantált a hívásokhoz és az sms-ekhez. Az engedélyek azóta ugyan megváltoztak, a Facebook azonban tudott úgy ügyeskedni az alkalmazásával, hogy mégiscsak hozzáférhessen a szükséges információkhoz.

Aki iOS-t használ, annak nincs oka aggodalomra

Az Apple mobilos operációs rendszere sohasem adott titokban hozzáférést a hívásokhoz és üzenetekhez.

Facebook = hirdetési portál

Nem véletlenül fogalmaztam úgy ebben a cikkben, hogy a Facebook egy hirdetési oldal - ideje a nevén nevezni a dolgot. Persze, a Facebook összeköti az embereket, kiváló kapcsolattartó eszköz, de azt is minden pillanatban észben kell tartani, hogy ezen a portálon nem az üzenetküldés, nem a profiloldalak, és nem is a közösségépítő lehetőségek a termékek.

A felhasználó a termék

Minket értékesít a Facebook a hirdetők felé, ezért kell minél több személyes adatot megtudnia rólunk. Arról is írtunk már hosszú cikket, hogy a Facebook nem elégszik meg a saját portálján begyűjthető adatokkal, hanem más portáloktól, más adatgyűjtő forrásokból is vesz információkat, hogy a lehető legteljesebb adatbázist tudja nyújtani a reklámipar megrendelőinek.

Nagyon nem lepődtünk meg, hogy a Facebook a telefonhívásokat is tárolja, hiszen ilyesmikre épül az egész működése. Ettől függetlenül aggályos a portál gyakorlata, és fontos tisztában lenni az ilyen apró részletekkel, mielőtt a telefonunkon az app telepítése után rányomunk az engedély megadása feliratú gombra. Különösen az problémás, hogy olyan emberek telefonszámait is tárolja a Facebook, akik nem felhasználói a portálnak, és erre nem adtak neki engedélyt.

Elvileg van lehetőségünk a Facebookon tárolt kapcsolataink eltávolítására, ám az nem világos, hogy ez esetben az illetővel lebonyolított korábbi hívásaink is törlődnek-e. Szintén elvileg arra is van lehetőségünk, hogy teljesen töröljük magunkat a Facebookról, ám olvasóink beszámolója alapján ez nem feltétlenül jelent igazi törlést, egyesek félévente kapnak értesítést, hogy aktiválják újra a fiókjukat.