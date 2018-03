Olcsóbb iPad lesz a válasz a Chromebook terjedésére

Olcsó Windows és Chrome OS rendszerű laptopok vették át a vezetést az amerikai diákok köreiben, és ezen belül is Chromebookok teszik ki az eladások közel 60 százalékát, a korábban domináns iPad pedig teljesen háttérbe szorult. Kedden készül visszavágni az Apple, a korábbiaknál olcsóbb iPadek piacra dobásával.

A sajtóbejelentést megelőző pletykák szerint egészen 259 dollárig süllyed az iPad ára, és az is felmerült, hogy a diákoknak szánt modellek kijelzőjére írni is lehet majd. Erre eddig csak a borsos árú Apple Pencil nevű tollal volt lehetőség, és csak a kimondottan drága iPad Pro modelleken. Az alacsony ár és a stylus támogatása kulcsfontosságú lehet, hiszen már Chromebookok is kezelnek tollat, Chrome OS-t futtató tabletek is megjelenhetnek hamarosan, az árverseny pedig már annyira elszabadult, hogy a Microsoft 189 dolláros Windows 10-es gépekkel próbál piacot szerezni.

A tablethez új oktatási appok is megjelenhetnek. Az oktatási környezetbe szánt új Apple ClassKit funkciónak az iOS 11.3-as rendszerben megtalálták a nyomait, és nagyon úgy tűnik, hogy ez egy keretrendszer lesz a fejlesztőknek, hogy könnyebben tudjanak oktatási appokat készíteni; magába foglalja például a diákoknak készített tesztek és kvízek kiosztását, menedzselését.

(The Verge)

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images Hungary)