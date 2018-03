Bemutatkozott Magyarországon a világ egyik legmodernebb utasszállítója

Hajlamos róla elfeledkezni az ember, de nemcsak a két nagy repülőgépgyártó uralja az egeket: az Airbus és a Boeing mellett más gyártók is jelen vannak piacon. Erre emlékeztetett az, hogy majdnem ünnepélyes körülmények közt Budapestre érkezett szerda reggel fél kilenckor a világ egyik legkorszerűbb közepes hatótávolságú sugárhajtású utasszállító repülőgépe.

Azért csak majdnem ünnepélyes, mert a tervezett reggeli időpontban a kezdeti napsütés után olyan hűvös köd lepte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret keletről, hogy a repülőgép üdvözlésére összegyűltek sajnos csak jóval a landolás után, parkolás előtt nem sokkal pillanthatták meg először a szóban forgó repülőt, az airBaltic Bombardier CS300-asát. A hirtelen lehűlt levegő miatt az ilyenkor szokásos tűzoltókocsis, vízsugaras köszöntésről is le kellett mondani, így a kanadai fejlesztésű repülőgép a ködpaplanból kibontakozva nemes egyszerűséggel begurult a többi repülőgép közé a ferihegyi beton felfestését követve.

Bár a hivatalos ünnepi meghívó szerint most először érkezett az airBaltic CS300-asa Budapestre, a jól értesültek elpletykálták, hogy már megfordult párszor a lett és a magyar főváros közt a kecses utasszállító. Erre utalt egyébként az is, hogy a gép már meglehetősen bejáratottnak tűnt, érkeztek is vele, meg várakoztak is beszállásra utasok.

A lett légitársaság nyolc éve működteti Riga-Budapest járatait. Az, hogy mostantól hivatalosan is 145 ülőhelyes Bombardier CS300-as gépekkel szolgálja ki hetente háromszor a két főváros közti forgalmat, éves szinten 13 000 plusz ülőhelyet jelent. (Az airBaltic korábban legfeljebb 78 fő szállítására képes, légcsavaros-gázturbinás Bombardier Dash-8 Q400-asokat közlekedtetett a két főváros között.)

A korábbi menetrendhez hasonlóan szerdán, csütörtökön és szombaton teljesítik a Riga-Budapest-Riga útvonalat. A lett légitársaság CS300-asai helyi idő szerint reggel 7:15-kor indulnak és 8:10-kor érkeznek Budapestre, majd 40 perces fordulóidőt követően 8:50-kor indulnak vissza és 11:45-kor érkeznek meg Rigábad. (Az airBaltic egyébként a Bombardier C Series 300 bevezető légitársasága, náluk állt először menetrendszerű forgalomba az új típus.)

Amennyire a villámgyors bejárás alapján meg lehetett ítélni, a CS300-nak a hasonló kategóriájú közepes utasszállítókhoz képest kényelmesebb, utasbarátabb a fedélzeti kialakítása: valamelyest nagyobb ülésenként a lábtér, van hangulatvilágítás, az ülések fölötti monitorokon a repülési adatokat és a kapcsolódó információkat lehet követni, a fej fölötti tárolókban elég sok hely van a kézipoggyászok elhelyezésére, az ablakok pedig nagyobbak, jobb kilátást biztosítanak. Be lehetett nézni egy pillanatra a pilótafülkébe is: a manapság már alapnak számító LCD kijelzők uralják a letisztult és nem túl zsúfolt műszerfalat.

Az először 2013-ban repült géptípus jelenleg két Pratt & Whitney PW1500G típusú GTF (Geared Turbofan) hajtóművel repül. A legkorszerűbbek közt számontartott, új generációs, turbóventillátoros gázturbinás hajtóművek halkabbak és kevésbé légszennyezőek, mint elődeik (a gyártó szerint 20 százalékkal kevesebb szén-dioxidot és 50 százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot bocsájtanak ki). Mivel maga a gép jobb aerodinamikai jellemzőkkel bír, ráadásul néhány tonnával könnyebb is, mint a hasonló méretű utasszállítók, üzemanyag-fogyasztása is kedvezőbb. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a CS300-asok futóművei elektromos fékrendszerrel vannak fölszerelve, ezért landolás után hatékonyabb a fékezés, jóval kisebb a kopás, öszességében simábban lassul a repülőgép a betonon.

Főbb technikai adatok:

Utasok száma: 145

Maximális felszálló tömeg: 67,6 tonna

Maximális teher: 16,7 tonna

Hossz: 38,7 méter

Szárny fesztáv: 35,1 méter

Utazósebesség: 870 km/óra

Hatótáv: 4575 km

Üzemanyagfogyasztás: 2200 l/óra

A Riga és Budapest közt ingázó repülő a nyolcadik CS300-as a lett légitársaságnál, a tervek szerint jövő év végéig még egy tucatot vesz belőle az airBaltic, amivel 20-ra bővül a lettek korszerű Bombardier-flottája.

(Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

