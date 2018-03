Megnyilvánult a magyar géniusz: itt a gazdájának sört hozó tankrobot

Már elsőre is jópofa dolognak tűnt az a gazdája kedvében járó lánctalpas robotszolga, amit a Digitaltrends tett ki az oldalára, mint a legújabb garázskütyüt: egy 30 centis engedelmes házitank, körbeforgó löveg helyett vezényszóra felemelkedő üveg sörrel – főleg, hogy az alkoholos harckocsi úgy követi a gazdáját, mint egy pincsikutya, viszont nincsenek rajta idióta masnik, amik miatt el kellene dugni a szomszédoktól.

Videó az ember legújabb legjobb barátjáról:

Hát még, amikor kiderült, hogy a WalaBeer tank névre keresztelt alkalmatosságot egy gyomaendrődi magyar srác csinálta.

A WalaBeer egy hangirányítású teherjármű, ami egy speciális 3D szenzorral lát téged

– idézte a lap a tervezőt. Őt Simon Balázsnak hívják, 26 éves, és most Szegeden dolgozik szoftverfejesztőként. Ezt már tőle tudtuk meg, amikor a projektről kérdeztük. Mint kiderült a prototípus tulajdonképen egy versenyre készült, és még annyira új, hogy most is dolgozik rajta, hogy a keddi határidő előtt tökéletesítse a járművet.

Régóta szerettem volna már építeni egy önjáró gépet, úgyhogy kapóra jött a Walabot által meghiretett verseny. Egy kínai webshopból úgyis rendeltem néhány hónapja egy tankot 6-7 ezer forintért, gondoltam, az jó lesz alapnak. Mondjuk iszonyúan volt becsomagolva, a törött főtengelyét pillanatragasztóval ragasztottam meg

– mesélte. A Walabot egy DIY 3D-s képalkotó szkenner, gyakorlatilag egy mini radar, ami átlát akár a falakon is – nagyjából mikrohullámokat bocsát ki, a visszaverődő sugarakkból meg kiszámolja a koordinátákat. A mostani versenynek két feltétele volt: a Walabot szenzorát kellett használni, hangvezérlőként pedig az Amazon Alexáját.

Balázs egy tavalyi hasonló versenyre kapott a cégtől egy Walabotot; akkor egy forgalomirányító rendszert tervezett, és bár nem nyert, a szenzort most is fel tudta használni.

Három versenykategóriát hirdettek meg. Úgy döntöttem, hogy én a legviccesebb innovációra megyek rá, a sör meg mindig vicces. Meg úgy legalább van valami értelme, hogy kövessen egy tank, ha van nála sör.

A tank három dolgot tud:

Követi az embert – ez kétféleképpe lehetséges: a Walabottal, vagy távirányítással; utóbbi azért jobb, mert a béna kínai tanknak gondot okoz, hogy egyszerre haladjon és forogjon.

Hangparancsra felkapcsolja a lámpáját.

A kis gazdájához megérkező, világító tank teteje újabb felszólításra (Alexa, open the cargo hold! ) felnyílik, és benne a remélhetőleg idejében behűtött sör.

A sörit felpattintani még nem tudja, de hát istenem, egy kínai tanktól ez így is igazán barátságos. A projekt másoknak is megtetszett: a hackster.io máris kiemelte, mint az év egyik legszórakoztatóbb projektjét, sőt, szerdán már egy nemzetközi tévécsatorna is megkereste Balázst, hogy szeretnék megmutatni a tankot egy műsorban. A versenyen kívül neki eredetileg semmi komolyabb célja nem volt vele, de látva az érdeklődést most már nem zárja ki, hogy mondjuk egy Kickstarter kampánnyal továbblépjen, és a prototípus tökéletesítése után akár a kereskedelmi forgalomról is lehet szó.

Addig marad a videó, vagy ha elég lelkesek, megpróbálhatják a tankot maguk is összerakni, a részletes útmutatás nyilvános, ott van a projekt oldalán. Robottankot sörrel mindenkinek, aki szereti, mielőtt valamelyik párt rájön, hogy tulajdonképpen ezt szeretne adni a kampányban minden óvodásnak.