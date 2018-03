Lézer, robotrepülő és drónrajzás

Az amerikai légierő kutatóintézete, az Air Force Research Lab (AFRL) egy néhány napja közzétett videóban bemutatta, hogy hogyan képzelik el az légierő hatodik generációs katonai eszközeit.

Az ejtőernyős zeppelinből kirajzó drónfelhő, a lézerágyúval felszerelt F-15 és a robotrepülőgépek mai szemmel futurisztikusnak tűnnek, de ezek csak koncepciós videók; ha el is készülnek ezek az eszközök, az első tesztrepülésükre még évekig várhatunk.

A légierőnek több kutatási programja is van, mint a Loyal Wingman, a Gremlins és a Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project. Az Air Force 2030 – Call to Action videóban ezeket is bemutatják, hasonlóan a légierő több korai kísérleti repülőgépéhez: az X-szárnyúakat, az 1940-es évek rakétáit, amik az első szuperszonikus repüléshez vezettek.

A legérdekesebb programok:

Loyal Wingman . Az önálló döntéshozatalra képes autonóm robotrepülők az F-35 Joins Strike Fighter vadászgépek mellett haladva feltérképezhetik a terepet csapásmérés előtt, vagy adatokat gyűjthetnek a környezetükről. Az első repülési tesztek 2022-ben kezdődhetnek.

Új generációs pilótaruhák . Figyelik a vérnyomást, a szívverést, a légzést és az izomtónust.

Gremlins . Az irányított mikrodrónokat egy teherszállító repülőgépből indítják. Olyan, mintha egy kisebb zeppelin léghajót tuszkolnának ki belőle, amit egy ejtőernyőre rögzítettek. Kioldás után a zeppelin apró drónokká hullik szét; a kis gépek ekkor sáskarajként támadhatják meg az ellenséges földi állásokat, járműveket vagy hajókat. Az AFRL és a DARPA jövőre tesztelné a rendszert.

CHAMP. Nagy energiájú mikrohullámú csapásmérő, ami kilőheti az elektromos hálózatot az infrastruktúra károsítása nélkül. Az AFRL a Boeinggel és a Raytheonnal közösen fejleszti a rendszert, amivel 2012-ben már elvégeztek egy sikeres tesztet .

Lézer . Több prototípus is készül több repülőgéptípushoz, például az AC–130J harci helikopterhez és az F – 15 Eagle vadászgépekhez.

Az előrejelzés szerint a légierő 2019-ben 504 millió dollárt költ a következő generációs repülőgépekre és fegyverrendszerekre irányuló kutatásra. A következő öt évben az Egyesült Államok további 11 milliárd dollárt fordít légügyi kutatás-fejlesztésre.

