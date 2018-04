Az Apple zombiapokalipszist rajzolna az autók szélvédőjére

Az Apple még tavaly ősszel beadott, de most nyilvánosságra hozott szabadalmait csípte el a VentureBeat az amerikai szabadalmi hivatal közleményében. Ezek közül több is foglakozik VR-megoldásokkal, ami azért is érdekes, mert hivatalosan a cég még semmilyen virtuális valósággal kapcsolatos projektet nem jelentett be. A legizgalmasabb VR-es szabadalomban még egy plusz csavar van, azt ugyanis önvezető autókhoz szánják - márpedig az Apple szupertitkos autós projektjét ugyan már évek óta pletykálják a jólértesültek, hivatalosan az sem létezik.

A szabadalom arra épít, hogy a jövőben, amikor az autók önmagukat fogják vezetni, az utasok VR-szemüveget húznak, és a rendszer az autón kívüli világot egy sokkal szebbre vagy izgalmasabbra cseréli számukra. Alapjáraton például a legalapabb olcsó népautó belső terét egy luxus limuzinéra cserélheti, ami nem a Külső-Váci úton rostokol a dugóban, hanem mondjuk New Yorkban a Broadwayen, vagy Las Vegasban a Stripen hajt a turistalátványosságok között. A VR-élményt az ülésekbe épített szenzorok és motorok segítik, hogy ne a valódi autó mozgását, hanem a virtuálisét érezze az ember. De az autótól el is szakadhat a virtuális élmény, érezhetjük magunkat például egy hegyi patakon lefelé bukdácsoló csónakban, egy vitorlázórepülőben, vagy egy Forma 1-es versenyautóban is.

Még érdekesebb az az ötlet, ami kissé aktívabb környezetet varázsol a szélvédőkön túlra, bár sajnos nem bontja ki a szabadalom szövege részletesen, csak annyit ír, az utasokat egy olyan virtuális világba is bedobhatják, amiben az autó a zombiapokalipszis által sújtott romos nagyvárosban menekül az élőholtak hordái elől. Itt a valós mozgás befolyásolhatja a történéseket, például ha megállunk egy piros lámpánál, a virtuális autónk is megáll, és így a zombik utol is érhetnek bennünket.