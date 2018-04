Az Apple 2020-tól már nem Intel processzorokat használna

Új szuperszámítógépet mutatott be az NVIDIA.

Nagy váltásra készülhet az Apple, 2020-tól már saját gyártású csipeket használnának a piacra kerülő új MacBookokban és iPhone-okban.

A Bloomberg úgy értesült, hogy a változtatások elsősorban az olyan laptopokat érintenék, mint a 12 hüvelykes MacBook. A hír publikálása után az Intel részvényárfolyama érezhetően csökkent, ami érthető: az Intel éves bevételének 5 százaléka Apple-megrendelésekből folyik be. A váltás aligha lenne zökkenőmentes, mert az Intel gyártja az iPhone modemjéhez szükséges csipeket is.

Az Apple utoljára 2005-ben váltott processzorgyártót: az IBM Power PC helyett az Intel csipjeit választották. Az első Intel-kompatibilis operációs rendszer, a Mac OS X 10.4.4. Tiger 2006 januárjában jelent meg, és év végére meg is történt a teljes átállás. A mostani átállás viszont több lépcsőből állna. A Bloomberg szerint az Intel csipek alighanem továbbra is megmaradnának az Apple csúcsgépeiben – mint például a Mac Próban –, amíg az Apple nem tud házon belül gyártani olyan processzorokat, amik a profi felhasználók igényeinek is megfelelnek.

A váltást az indokolhatja, hogy például az ARM processzorok – amiket az Apple az iOS alapú eszközeiben is használ – az utóbbi időben gyorsabban fejlődtek, mint az Apple számítógépeibe kerülő Intel processzorok. Ez indokolhatja, hogy saját csipek gyártásába fogjanak, főleg, hogy az Apple hardvert és szoftvert is készít. A házon belül gyártott hardver rugalmasabb alkalmazás- és eszközfejlesztést biztosítana, és a zárt ökoszisztémák biztonságosabbak lehetnek.

Ezenfelül – írta korábban a Bloomberg – az Apple tervezi, hogy összemossa a mobil és desktop alkalmazásokat, és ehhez csakugyan nagy szükség lenne az egységes hardverkörnyezetre.

(Bloomberg | The Verge)