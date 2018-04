Netflix határok nélkül

Kitiltották őket a cannes-i versenyből, a nagy mozihálózatok nem forgalmazzák filmjeiket, Spielberg az Oscarról is száműzné őket. Hollywood nagyon megijedt az egykori online videotékától.

Ez a tartalom nem elérhető az ön országában.

Ki ne találkozott volna már a fenti felirattal? Ritka idegesítő, főleg akkor, ha egy olyan szoftvertől kapjuk a pofánkba, aminek a használatáért havidíjat fizetünk. Egy új uniós szabályozás viszont ennek egyszer és mindenkorra véget vet, mert eszerint

biztosítani kell, hogy a Netflix, az Amazon Prime és más videószolgáltatók által kínált tartalmakat az európai állampolgárok a tartózkodási helyüktől függetlenül nézhessék.

Az Európai Bizottság egységes digitális piacot hozna létre; ennek része volt a roamingdíjak eltörlése az Európai Unión belül. A hordozható eszközökre vonatkozó szabályozás (portability regulation) biztosítaná, hogy az EU-tagállamokban utazás közben is elérhetők legyenek a régiózáras tartalmak. Az eddigi szabályozás szerint az egyes területekhez kötött tartalmakat csak ott lehet megtekinteni, ahol azt a tartalomszolgáltató jóváhagyta. Mostantól ezeket a szabályokat időlegesen felfüggeszthetik, ha a felhasználó éppen utazik.

A szabályozásra vonatkozó javaslatot 2017 júniusában fogadták el; az elmúlt kilenc hónap átmeneti időszak volt, amíg a jogtulajdonosok és a tartalomszolgáltatók felkészülhettek a változtatásra. A szolgáltatóknak mától biztosítaniuk kell, hogy az általuk kínált tartalom – legyen szó videókról, e-könyvekről, zenéről, játékról vagy élő sportközvetítésekről – minden uniós országban elérhető legyen, ha a felhasználó a helyi piacon kifizette a szolgáltatás havidíját, és a kérdéses tartalom a hazájában elérhető volt.

A változtatás minden előfizetéses szolgáltatásra kötelező érvénnyel kiterjed. A törvény azt is kimondja, hogy a szolgáltatók nem számolhatnak fel különdíjat az efféle mobilitási lehetőségért. A változtatás nem jelent új tartalmakat: ha New Yorkban járunk, attól még nem lesz elérhető a Netflix ottani katalógusa az itthoni profilunkkal. De ha elkezdünk egy sorozatot itthon, amit külföldön nem érhetnénk el, azt mostantól nyugodtan folytathatjuk, bárhol is járunk az EU-ban.

