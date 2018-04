És akkor kiugrik a tankönyvből egy repülőgép

Kevés nehezebb dolog van a világon, mint egy 10 éves gyerek érdeklődését felkelteni és fenntartani a tananyag iránt - erre a problémára nyújt megoldást az Innobie nevű diákstartup okostelefonos alkalmazása, amivel megnyerték az idei Imagine Cup innovációs verseny magyarországi döntőjét.

Az Imagine Cup a Microsoft innovációs versenye diákoknak, a legnagyobb, direkt középiskolásoknak éás egyetemistáknak szóló ilyen jellegű verseny a világon. A magyarok az utóbbi években többször is hoztak el komoly pénzjutalommal is járó díjakat a seattle-i nagydöntőről, ezért egy ideje már azelőtt is esélyesnek számítanak a magyar diákok a mezőnyben, hogy elkezdenék bemutatni az ötletüket.

Ötletben az idei magyar döntőben sem volt hiány, az Innobie azzal emelkedett ki közülük, hogy már egészen jól haladnak a megvalósítással is. Alkalmazásuk, az Eddie korai verziója már most szabadon letölthető és kipróbálható. Az app a tankönyvek illusztrációit teszi látványosabbá a virtuális valóságon keresztül: elég ha a könyv egyik ábrájára nézünk a telefonunk kamerájával, és - mintha csak a Pokémon Góban lennénk - kirepül a történelemkönyvből egy első világháborús repülőgép, vagy a kémiakönyv felett megjelenik egy molekula térbeli szerkezete. Az illusztrációk ráadásul interaktívak is lehetnek, ami rengeteg új lehetőséget nyit meg, a kémiánál maradva például mi magunk rakosgathatjuk össze a molekulákat atomokból.

Az Eddie előtt még sok munka áll, hiszen rengeteg grafikai melóval jár egy teljes tankönyv újraillusztrálása 3d-s modellekkel, de szinte kizárt dolog, hogy tankönyvkiadók, oktatással foglalkozó alapítványok, vagy akár gazdagabb magániskolák ne látnának benne fantáziát. Technikai oldalról pedig az jelenthet kihívást, hogy a több éves, és alapban is gyenge modellektől az aktuális iPhone-csúcskészülékig minden telefonon fusson az app és ki is használja annak lehetőségeit. Elvégre az ma már nagyjából alap, hogy minden diák zsebében ott van az okostelefon már az általános iskolában is, de ahány gyerek, annyi modell.

A magyar bajnoki címről kicsivel maradt csak le a Rientiq nevű csapat, akik mertek nagyot álmodni: kvantumszámítástechnika, mesterséges intelligencia és génszekvenálás az alapja az ötletüknek, ami a mellrákra való hajlam kockázatát méri fel egy egyszerű nyálmintából, és ajánl életmódbeli változtatásokat azoknál, akiknél a diagnózis aggasztó eredményt mutat. Ha a gyakorlatban is működni fog a dolog, az igazi forradalmat hozhat a biotechnológiában.

Az Imagine Cup következő lépése az európai döntő, és ha az Innobie innen is továbbjut, megnyílik az útja a Microsoft központjába a globális döntőre és a több millió forintnyi támogatással járó fődíjak felé.