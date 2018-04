Hamarosan kiderül, hogy ön is érintett-e a Facebook-botrányban

A Facebook közösségi oldal hétfőtől értesíteni kezdte azokat a felhasználókat, akik profilját illetéktelenül használhatta fel a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég. Azokat, akiknek adataihoz a This Is Your Digital Life alkalmazás, vagy a Cambridge Analytica cég hozzáférhetett, a Facebook a hírfolyamon keresztül értesíti: ők egy, a Súgóközponton keresztül elérhető eszköz segítségével kaphatnak információt arról, hogy adataikkal történt-e visszaélés, vagy sem.

Az átláthatóságért tett erőfeszítések keretében a Facebook azt is bejelentette, hogy 2,2 milliárd felhasználónak – így a magyar Facebookozóknak is – küld értesítést arról, hogy milyen applikációkat használnak, és ezeken keresztül milyen adatokat osztanak meg magukról.

A Facebook üzenetében lévő linkre kattintva a felhasználók eljutnak egy küólön oldalra, amelyben áttekinthetik, hogy milyen facebookos alkalmazások férnek hozzá adataikhoz, és ha szeretnék, saját maguk visszavonhatják ezeket az engedélyeket. A felhasználók áttekinthetik a korábban már törölt (tehát az adatokhoz jelenleg már hozzá nem férő) applikációk listáját is.

Dagad a CA-botrány

A londoni székhelyű, New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analyticát azzal vádolják, hogy sok millió Facebook-profil adatait dolgozta fel a felhasználók tudta nélkül, és a 2016-os amerikai elnökválasztás, valamint a Nagy-Britannia uniós kilépéséről szóló referendum befolyásolására használta fel.

Mike Schroepfer, a cég technológiáért felelős vezetője április 4-én hozta nyilvánosságra, hogy a brit-amerikai Cambridge Analytica 87 millió Facebook-profil adatait szerezte meg, és ebből 71 millió felhasználó volt amerikai. 2,7 millió felhasználót érintett az adatgyűjtés az EU-ban, míg további 2 milliót a Fülöp-szigeteken és Indonéziában. Más érintett államok Mexikó, Kanada, India, Brazília, Vietnam és Ausztrália voltak.

Christopher Wylie, a Facebook egyik volt kutatója – aki az egész adatlopási ügyet kirobbantotta – Twitter-en közölte, hogy a Cambridge Analytica még 87 millió felhasználóénál is több profilt dolgozott fel.

"Én indítottam el a Facebookot, s én vagyok a felelős azért, hogy mi történik a platformunkon" – hangsúlyozta hétfői közleményében Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója. Zuckerberg egyben kiemelte: mindent meg fog tenni a Facebook-közösség védelmében. Zuckerberget április 10-én készülnek meghallgatni az amerikai kongresszusban.

7000 milliárd dollárra lehetne büntetni a Facebook-ot

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, FTC) egy 2011-es megállapodás alapján irtózatos büntetést szabhat ki elvileg a Facebookra. Hét évvel ezelőtt egy konkrét eset kapcsán az FTC és a Facebook megegyeztek abban, hogy Zuckerberg cége kötelezi magát a felhasználói adatok, információk megvédésésére.

Az FTC idei adatai szerint fejenként 41 184 dollárnyi büntetést lehet kiszabni a Facebookra minden olyan esetben, amikor kiderül, hogy a Facebook jogosulatlanul kiadta valamely felhasználó személyes adatait harmadik félnek (jelen esetben a CA-nak, ugyebár). A Washington Post kiszámolta az eddig napvilágra jutott adatokat alapul véve, hogy ha minden érintett felhasználóra vonatkozóan az FTC bevasalná ezt a pénzt a Facebookon, akkor több mint 7,1 billió dollárt kellene kifizetnie a cégnek. Ez több mint négyszerese a forgalomban lévő összes amerikai készpéznek (1,63 billió dollár). Annak persze kicsi a valószínűsége, hogy ekkora büntetésről állít ki számlát az FTC, de ha csak a töredékét is veszik, azzal is komoly bajba kerülne a cég.