Félmilliárd dollárt leakasztott az Apple-ről egy troll

A Texas állambeli szövetségi bíróság úgy döntött, hogy az Apple Facetime, VPN és iMessage termékek sértették a VirnetX szabadalmait a biztonságos kommunikációval kapcsolatban, és 502,6 millió dolláros kártérítést ítéltek a cégnek. A VirnetX nem állít elő terméket, csupán szabadalmakkal üzletel, és perel - az ilyen cégeket nevezik szabadalmi trollnak.

Ebben a perben az Apple VPN on Demand nevű technológiáját támadták meg, és a kártérítést az iPhone 5, a negyedik generációs iPad, és az OS X Mountain Lion rendszerű Mac gépek eladott darabszáma alapján számolta ki a felperes.

A két cég 8 éve pereskedik, és jókora káoszt okozott, hogy közben az USA szabadalmi hivatala a VirnetX négy, a perben érintett szabadalmát érvénytelenítette, ám mivel ez ellen is fellebbezést nyújtottak be, az Apple-lel szembeni perben ezeket továbbra is figyelem vehetik.

Volt már egy bírósági döntés 2012-ben, amikor 386 milliós kártérítésre kötelezték az Apple-t egyetlen szabadalom megsértése miatt, majd ezt elvetették, majd egy újabb tárgyalás részeként 2016-ban már 625 millióra nőtt az Apple büntetése. Ezt a büntetést ismét elvetették egy tárgyaláson, de a továbbiakban megint kiszabtak büntetést.

Magyarán a per még korántsem ért véget, az Apple és a VirnetX is feltehetően a lehető legmagasabb szintig elviszi az ügyet.

(Apple Insider)