Rejtélyes Google-kütyü került elő

Az amerikai kommunikációs bizottságnál (FCC) felbukkant egy Google-logóval díszített tévés eszköz, ami felépítésében nagyon hasonlít a Chromecastokra, de ehhez adnak egy távirányítót, és ennek a közepén a Google Asszisztens feltűnő logója látható.

Több is kiderült róla, a hardveres leírásából például az, hogy Amlogic S905X rendszerlapka hajtja meg, 2 GB RAM és 8 GB tárhely kíséretében. Ez a rendszer biztosan képes 4K/60fps felbontású videók lejtászására, és elvileg a HDR10 szabvánnyal is kompatibilis.

Bár a hatóságnak egy Senzhen SEI Robotics Co. Ltd. nevű cég nyújtotta be a kütyüt engedélyeztetésre, ettől még előfordulhat, hogy ez lesz a Google következő hivatalos Android TV-s eszköze, amit várhatóan a 2018-as Google I/O konferencián mutatnak be, nagyjából egy hónapon belül. (A Google Pixel Buds fülest is egy nóném Weifang Goertek Electronics nevű cég vitte be az FCC-hez - írja az Ars Technica.)

A Redditen kiszivárgott képek közt még az eszköz útmutatója is megtalálható. Könnyen lehet, hogy ez a kütyü nemcsak az Nexus Player nevű Android TV-s eszköz utódja lesz, hanem egyben a Chromecast utódja is, magyarán a Google egyesítheti a két eszközt.