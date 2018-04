Zuckerberg adatait is lelopták a Facebookról

Mark Zuckerberg szerdán a képviselőházi meghallgatásán igennel felelt, amikor Anna Eshoo demokrata képviselőasszony azt kérdezte tőle, az ő személyes adatait is kiadták-e "egy rossz szándékú harmadik félnek" (nyilván a Facebook-adatlopási botrány középpontjában álló Cambridge Analyticára gondolt).

Was your personal data sold to “malicious third parties"?



Facebook CEO Mark Zuckerberg: “Yes.”



More: https://t.co/OFKSzAl2dD pic.twitter.com/XSoQ0yA3Bd — CNNMoney (@CNNMoney) 2018. április 11.

Az előző napon Zuckerberg a szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson kifejtette, hogy a vállalat olyan eszközöket fejlesztett ki, amik segítségével sikerült beazonosítani és eltávolítani hamis profilokat.

Megint lemondott a CA főnöke

Még javában folyt Zuckerberg meghallgatása, amikor a érkezett a hír, hogy a Cambridge Analytica mostani vezérigazgatója, Dr. Alexander Tayler lemondott. A cég megköszönte neki helytállást ezekben a nehéz időkben, és a közleményében azt írta, Dr. Tayler nem távozik a cégtől, csak a cégvezetés helyett technikai vezető lesz, segít válaszolni a nyomozás során felmerült kérdésekre.

Szabályozni kell a közösségi médiát

Zuckerberg a kongresszusi meghallgatása második napján már elkerülhetetlennek nevezte a közösségi média szabályozását. Jan Schakowsky demokrata párti képviselő felsorolta a Facebook és személy szerint Mark Zuckerberg eddigi, sokszor ismételt bocsánatkéréseit, idézve még egyetemista korában elhangzott bocsánatkéréseit is, mert szerinte ez is arra utal, hogy "az önszabályozás egész egyszerűen nem működik" - számolt be az MTI.

Mark Zuckerberg has been apologizing for online privacy problems since he was a student at Harvard https://t.co/F80sCZimzn pic.twitter.com/2ZuDjTVYnO — CNNMoney (@CNNMoney) 2018. április 11.

Mark Zuckerberg erre reagálva hajlandónak mutatkozott a bizonyos fokú szabályozás elfogadására.

Zuckerberg elmondta, vizsgálják annak lehetőségét is, hogy új, Európára érvényes adatvédelmi rendszert dolgoznak ki.

Március közepén a londoni székhelyű Cambridge Analytica politikai elemző és tanácsadó cég vezérigazgatóját felfüggesztették állásából, miután több lap szerint a cég több tízmillió Facebook-profilt használhatott fel a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban.