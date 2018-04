Az Apple egy kiszivárgott dokumentumban arra kérte az alkalmazottait, hogy ne szivárogtassanak ki dokumentumokat

Ehhez a hírhez fölösleges lenne bármit is hozzátenni, a cím magáért beszél, de dióhéjban a lényeg: az Apple nemcsak figyelmeztette az alkalmazottait, hogy fejezzék be a szivárogtatást, de konkrét jogi lépéseket és bűnvádi eljárásokat is kilátásba helyeztek azok ellen, akik a jövőben illetéktelen személyeknek adnak át információt a vállalat tevékenységéről.

A cupertinói vállalat egy hosszú bejegyzést közölt a vállalat belső blogján. Ebben az áll, hogy

tavaly már 29 szivárogtatót elkaptak, közülük 12-t le is tartóztattak.

Az Apple azt is megjegyezte, hogy ezek az emberek nemcsak a munkájukat veszíthetik el, ha rajtakapják őket, de ezzel azt is megnehezítik, hogy más cégek alkalmazzák őket. Több esetet is idéztek, amikor a cég emberei a sajtónak adtak át információkat fejlesztés alatt álló termékekről. Felhozták azt az esetet, amikor Craig Federighi zárt körben elmondta, hogy egyes iPhone-szoftverek megjelenése késhet. Ezt is kiszivárogtatták, mint annak a kiadatlan szoftvercsomagnak a hírét, amiből az iPhone X és az új Apple Watch képességeire lehetett következtetni.

Az új termékekről kiszivárogtatott információk negatívan befolyásolhatják a piacon lévő modellek eladásait, több időt hagynak a konkurenciának az ellenlépések megtételére, és csökkenthetik az eladásokat a termék megjelenése után. [...] Magunknak akarjuk megtartani annak a lehetőségét, hogy elmondjuk az ügyfeleknek, miért jó a termékünk, és nem szeretnénk, ha ezt valaki más tenné meg, kifogásolható formában.

– indokolta az Apple a szigort.

Az Apple mindig hét lakat alatt őrizte a termékfejlesztés részleteit. 2012-ben Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója megkétszerezte a titoktartásra vonatkozó erőfeszítéseket. Ennek ellenére a sajtó továbbra is cikkezett a megjelenés előtt álló Apple-termékekről. Az olvasók meg zabálják ezeket a híreket, mivel sokan az új termékfejlesztések ismeretében döntenek a befektetési portfóliójukról.

(Bloomberg)

Nyitókép: Stephen Lam/Getty Images Hungary