Kínában mindent leradíroznak a netről, ami kicsit is meleg

Bár a homoszexuális kapcsolatok már Kínában sem törvénytelenek, a pártállam és a konzervatív erkölcs továbbra is ellenségesen tekint a melegekre. Mivel Kína (a nyugati kritikák szerint legalábbis) éppen egy sehol korábban nem létezett high-tech-megfigyelő államot épít ki szisztematikusan, nem túl meglepő, hogy a szexuális kisebbségek elleni politika a neten is jelentkezik.

Pénteken a Weibo (ez a 300 millió felhasználóval rendelkező, Kínában hihetetlenül népszerű miroblog-szolgáltató) jelentette be, hogy töröl minden olyan posztot, ami „a meleg kultúrához kötődik”. Ez egy három hónapos megtisztító kampány (de mondhatunk akár tisztogatást is) része, melyben elvileg a szexuálisan felhívó és erőszakos tartalmakat akarják kiradírozni – a képek, videók, grafikák mellett akár szerelmi történeteket is. A deklarált cél egy olyan „tiszta és harmonikus környezet” megteremtése, ami megfelel Hszi Csinping kínai elnök új, minden korábbinál szigorúbb internetszabályozásának.

A kínai melegek között nagy a felháborodás, de ennél érdekesebb, hogy az állami sajtó is elítélte a Weibo lépését: azt hangsúlyozzák, hogy noha a melegeknek felelős viselkedést kell tanúsítaniuk, amikor a jogaik érdekében lépnek fel, a homoszexualitás nem betegség.

A szigorúbb kínai internetbiztonsági törvényt tavaly fogadtatta el Hszi Csinping. Ez az államnak nagyobb hatalmat biztosít a politikai vagy egyéb okokból helytelennek minősített tartalmak törlésére és a szolgáltatók elleni fellépésre. A Bytedance nevű startupot éppen múlt héten kötelezték a viccek és vicces videók megosztására használt alkalmazásuk bezárására, mondván, az vulgáris tartalmak megengedhetetlen terjesztését segítette elő – írja a New York Times.