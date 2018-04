Több ezer app a szülők tudta nélkül követi a gyerekeket

A gyerekek internetes jogait a törvény még szigorúbban veszi, mint a felnőttekét. Amerikában a 13 év alattiakra speciális szabályok vonatkoznak, a CORPA rövidítésű szövetségi törvény erősen korlátozza a rájuk vonatkozó online adatgyűjtést, például azt a szülők beleegyezéséhez köti.

Ezt azonban tömegével mulasztják el a telefonos applikációk. Kutatók és IT-szakértők csapata most 5855, gyerekeknek szóló Playstore-os applikációt nézett át adatvédelmi szempontból, és az eredmények nem véletlenül pörögnek át órák alatt a médiában, és nem csak a teches szaksajtóban. A megállapítások szerint a vizsgált appok 28 százaléka olyan érzékeny adatokat is gyűjt, melyeket még az Android felhasználói szerződése is véd elvileg. Ennél is sokkal több, az összes gyerek-app 73 százaléka továbbít személyes adatokat a weben. Bár utóbbi nem minden esetben ütközne önmagában a törvénybe, az, hogy ezek soha nem kérnek szülői jóváhagyást, már igen.

256 app geolokációs adatokat is gyűjtött, 107 megosztotta a telefon tulajdonosának emailcímét, tíz pedig a benne lévő telefonszámokat is. Ez mind egyértelműen szabályokba ütközik.

A vizsgált appok csak egy kis részét teszik ki az összes elérhető applikációnak; feltételezhető, hogy azokban sem ritkább a problematikus és a törvénytelen adatkezelés. Igaz, nem feltétlenül szándékosan sérti meg a szabályokat: a Google Play Áruházba egy átlagos napon 2700 új alkalmazás kerül fel, valószínűleg jelentős részüknél fogalma sincs a készítőknek a privacy-szabályok részleteiről.