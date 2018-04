Amerika frontális támadást indított az egyik legnagyobb kínai mobilgyártó ellen

Az Egyesült Államok kedden megtiltotta az érzékenynek minősített amerikai technológiák eladását a kínai cégnek, mire a ZTE bejelentette, hogy vizsgálják az intézkedés vállalatra gyakorolt hatását, és addig is felfüggesztik a részvénykereskedelmet. A ZTE a világ 8. legtöbb eladást produkáló óriásvállalata a mobilpiacon, a kínai cégek között ők a harmadikok a Huawei és a Xiaomi után.

A történet az egyre nagyobb konkurenciát jelentő kínai techóriások Amerikából való kiszorítási kísérletei közé illeszkedik, de a közvetlen előzmény az a megabírság, melyet a ZTE márciusban kapott az USA-ban. Mint kiderült, a kínai cég illegálisan exportált amerikai alkatrészeket a nemzetközi kereskedelmi blokád alatt lévő Észak-Koreába és Iránba. Bebizonyosodott, hogy harmadik cégeken keresztül 283 szállítmány amerikai telefont vittek Kim Dzsongun zárt diktatúrájába, a perzsa országba pedig 32 millió dollár értékben szállítottak szintén amerikai mobil rendszereket. A ZTE vezetése azt állította, hogy már elbocsátották az illegális exportért felelős embereiket, ez azonban az amerikai hatóságok szerint nem történt meg, és a cég továbbra is hazudozik az ügyben.

Márciusban emiatt 1,2 milliárd dolláros büntetést kapott az USA-ban a ZTE. Egyetlen vállalatnak sem kellett korábban ekkora összeget fizetnie export-büntetéssel kapcsolatban Amerikában. Trump ezzel szinte egy időben 60 milliárd dollárnyi védővámot irányzott elő, amit elsősorban high-tech kínai importtermékre vetnének ki. Hogy ne legyen vége: az FBI, a CIA és az NSA vezetői biztonsági okokra hivatkozva azt javasolták, hogy az amerikai állampolgárok kerüljék a Huawei és a ZTE eszközeinek a használatát.

A most bejelentett amerikai tiltás leginkább a közép- és felsőkategóriás kínai mobiloknak tehet be: azokban egyelőre nélkülözhetetlenek azok az Amerikában gyártott alkatrészek, melyeket mostantól nem adhatnak el a ZTE-nek. A feltételezések szerint a tiltás leginkább a mobilok rendszercsipjeit gyártó Qualcomm és a jó hangzást biztosító Dolby által gyártott alkatrészeket érinti, de kieshet a kijelzőket védő Corning Gorilla Glass is.

Kína közben védelmébe vette saját érdekeit: reakciójukban azt hangsúlyozzák, hogy a ZTE több tízezer amerikainak ad közvetve munkát, ők pedig „készek megtenni a megfelelő lépéseket, hogy megvédjék a kínai vállalatok jogait és érdekeit”.