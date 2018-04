A Facebookot dollármilliárdokra büntethetik az arcfelismerő rendszere miatt

Mint az IT Café is írja, hatalmas port vert fel néhány éve, amikor a Facebook bevezette a „Tag Suggestions” opciót. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az oldalra ráeresztenek egy arcfelismerő programot, mely kijelöli a feltöltött fotókon az arcokat, majd felajánlja, hogy a felhasználó azonosítsa a látható személyt – vagyis névvel címkézze meg. Mindez a bevezetéskor, 2011-ben óriási visszhangot váltott ki, ugyanis ez már alapértelmezésben be volt kapcsolva. A Facebook kénytelen volt meghátrálni, változtattak a gyakorlaton, Európában például ideiglenesen ki is kapcsolták a funkciót.

Ez azonban nem volt elég, az amerikai Illinois államban tavalyelőtt felhasználók egy csoportja perre vitte az ügyet kissé kibővítve: azzal vádolták a közösségi oldalt, hogy törvénytelenül gyűjtenek és tárolnak biometrikus adatokat.

Ez az utóbbi eljárás a héten ért új szintre, mégpedig a Facebook számára meglehetősen fenyegető eredménnyel: egy San Franciscó-i szövetségi bíróság kimondta, hogy a felhasználók jogosan indíthatnak csoportos pert (class action) a biometrikus adatgyűjtést szabályozó törvény megsértése miatt, vagyis azért, hogy a képen szereplő személy engedélye nélkül használták az arcfelismerő programot.

Mivel a károsultak minden egyes jogosulatlan letapogatás után ezer és ötezer dollár közötti kártérítést kérhetnek egy kiterjedt csoportos perben – márpedig ennek az Egyesült Államokban nagy hagyományai vannak, külön ügyvédi irodák szakosodtak rájuk – a Facebook akár dollár milliárdokat is fizethet.

Borítókép: Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál társalapító-vezérigazgatója a washingtoni törvényhozás épületében a Capitoliumban 2018. április 11-én Fotó: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images