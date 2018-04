Letarolták tavaly a piacot az iPhone-ok

Megdöbbentő okostelefonos iparági adatokkal rukkolt elő a Counterpoint gazdasági elemző cég. A 2017-es év utolsó negyedévének nyereség-részesedési adatait közölték, a tíz legjobban teljesítő telefonra vetítve. Íme a százalékos lista:

iPhone X: 35,0 iPhone 8: 19,1 iPhone 8 Plus: 15,2 iPhone 7: 6,2 iPhone 7 Plus: 5,0 Samsung Galaxy Note 8: 3,8 iPhone 6: 1,8 Samsung Galaxy S8 Plus. 1,7 iPhone 6s: 1,6 iPhone SE: 0,9

Mint látható, a tíz legtöbb profitot termelő telefonból nyolc iPhone. Az iPhone-ok az összesített iparági profit 86 százalékát húzták be az Apple-nek – a sokat támadott iPhone X egymaga több mint harmadát. A listára, annak is csak a második felére egyedül a Samsung tudott beférkőzni két típussal. És ami ugyancsak megdöbbentő: az össziparági profit csupán 9,7 százalékén osztozik az összes többi okostelefon és gyártó.

A Counterpoint elemzője rámutat arra is, hogy miközben globálisan 1 százalékkal csökkent a nyereség a tavalyi utolsó negyedévben az okostelefonok piacán, az Apple képes volt 1 százalékkal növelni saját profitját. Mindezt úgy, hogy a zászlóshajó iPhone X csak két hónapig (november, december) volt kapható 2017-ben. Az Apple sikeréhez hozzájárult az is, hogy termékeik időtállóbbak, mint a konkurencia telefonjai, többéves modelljeik iránt is komoly kereslet mutatkozik.

A számokból az is látszik, hogy az Apple jó lóra tett, amikor nem adta alább, és nem szállt be az alsókategóriás okostelefonok piacába: lehet hogy nem veszik annyian az 700-900-1100 dolláros iPhone-okat, mint a noname kínai mobilokat, de az hogy az iPhone X egymaga ötször annyi profitot termelt, mint hatszáz androidos készüléktípus összesen, az Apple stratégiáját igazolja.