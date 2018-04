Szénszálas szuperlaptop 800 ezerért

Bár a számítástechnikát az állandó változás és fejlődés viszi előre, a Thinkpad laptopokat a több mint huszonöt éves hagyomány következetes és pontos követése tette egyedülállóvá. Ennek köszönhető, hogy a márka csúcsterméke, a Thinkpad X1 Carbon aktuális 6. generációja a világ egyik legjobb üzleti gépe lett.

A Thinkpad gépekre jellemző, hogy aki huzamosabb ideig használt egyet, annak az első gombnyomástól kezdve ismerős lesz minden, az ujjak szinte maguktól megtalálják a gombokat. Több mint tíz éve nem volt Thinkpadem (az akkorit még az IBM gyártotta!), de így is működik az emlékezet. Kényelmes az elrendezés és a gombok ellenállása, és persze ott van a "B" gomb fölött az a kis piros gumipöcök, amivel az egérmutatót irányíthatjuk. Nekem egy hagyományos, matt fekete gép jutott, aminek rendkívül finom borítása van.

AZZAL AZ EGYETLEN HÁTRÁNNYAL, HOGY SZORGALMASAN GYŰJTI AZ UJJLENYOMATOKAT.

Oké, a tesztgép azerty kiosztású billentyűzetén kihívás volt dolgozni, mert hiába gépeltek automatikusan az ujjaim, folyamatosan küzdeni kellett az agyammal, hogy felejtse el, amit lát. Persze a boltokba már rendes qwertz kiosztással kerül a gép, úgyhogy ezzel nem lesz gond.

Fotó: Németh Sz. Péter

A hardverrel egészen biztosan elégedett lesz minden felhasználó, akinek az informatikai osztályon ilyet nyomnak a kezébe. Mert azt azért lássuk be, hogy a körülbelül 800 ezer forintos gépet a legtöbben nem a hétvégi bevásárláson fogják megvenni a plázában bóklászva, hanem a beszerzési osztály küldi el a megrendelőlapot a pontosan specifikált felszereltségi igénnyel.

Nálam az X1-nek is a csúcskategóriája járt:

Intel Core i7-8650U @ 1,9 GHz-es processzorral

16 GB RAM-mal

512 GB-os ssd-vel

Intel UHD 620-as grafikus egységgel

2560×1440 pixeles, fényes felületű HDR kijelzővel

4G/LTE modemmel

A nyolcadik generációs Core i7 processzor nagy előrelépés, a négymagos lapka elég komoly teljesítményű, könnyedén elboldogult fél tucat alkalmazással és a rengeteg megnyitott böngészőlappal. Így is nagyjából végig kibír a gép egy 8-9 órás munkanapot aksiról. Ha mégis kicsúsznánk a 8 órából, az usb-c végű gyári adapterrel nagyjából egy óra alatt 80 százalékra vihetjük fel a töltöttségi szintet, és két óra alatt biztosan megvan a 100 százalék.

Fotó: Németh Sz. Péter

Mindezt egy nagyjából 1,13 kilogrammos, 323,5 mm×217,1 mm×15,95 mm méretű csomagba sikerült bepréselnie a Lenovónak. A gép ráadásul extra védelmet kapott, a négyrétegű karbon borítás és a magnézium keret ellenállóságát állítólag 12 katonai szintű előírás alapján tesztelik. Ezekben szélsőséges hőmérsékleten és nagy rázkódás mellett is működnie kell a gépnek.

Néhány kompromisszumot így is kötni kell. Akinek érintőkijelzőre fáj a foga, annak le kell mondania a nagyobb felbontásról, mert ezt csak full HD panellel szállítják. Ez elég kellemetlen, a nagyobb felbontású HDR kijelzőnek ugyanis másfélszer jobb a fényereje, gyönyörű színek jelennek meg rajta, persze ehhez olyan lejátszó és olyan tartalom is kell, amely kompatibilis a HDR-rel. Az Intel 620-as grafikus lapkától persze nem szabad túl sokat várni, legalábbis a játékok terén: az éppen nagyon népszerű Fortnite épp csak 15-20 fps körül fut rajta, érdemes régebbi, 4-5 éves, vagy jóval egyszerűbb grafikájú játékokkal próbálkozni.

A hangrendszer minősége vegyes, a beépített hangszórók hangja nem tökéletes, dobozos hangzásúak. A mikrofon viszont elég profi, úgy van beállítva, hogy több méteres távolságból is hallja a szóbeli utasításainkat. Kár, hogy ennek csak akkor vesszük hasznát, ha angol vagy más támogatott nyelven akarunk beszélgetni a Windows 10 Cortana nevű asszisztensével. A kamera is elég gyatra, videotelefonáláshoz még elég lehet a 720p minőség, de túl sok fotót nem érdemes ebben a felbontásban (1280×720) készíteni. Persze az is sokat elmond a célközönségről, hogy a webkamerát egy mozdulattal le tudjuk takarni, hogy biztosan senki se kémkedhessen utánunk, magyarán érthető, hogy miért nem erre fektetett nagy hangsúlyt a Lenovo.

Fotó: Németh Sz. Péter

A Windows Hello rendszerrel kompatibilis infravörös kamera is opcionális, és ha enélkül kérjük a gépet, akkor meg kell elégedni az ujjlenyomatos védelemmel. Sajnos az utóbbi nem a legtökéletesebb, körülbelül öt próbálkozásból egyszer tudja pontosan leolvasni az ujjaink redőit. Azt is tudni kell erről a szenzorról, hogy sokkal biztonságosabb a korábbiaknál, mert maga az eszköz tárolja és elemzi a mintákat, így jóval nehezebb feltörni.

Portokkal nagyon jól ellátták az X1 Carbont. A két darab 40 Gbps sebességű Thunderbolt 3 mellett még két usb 3.0-t, egy jack aljzatot és egy normál méretű HDMI-t, valamint egy gyári Ethernet adaptert fogadó portot találunk rajta. Emellett a 4G-s modellnek hátul van egy fedett nyílása, ahová egy SIM-kártyát és egy microSD-kártyát tudunk behelyezni.

Fotó: Németh Sz. Péter

A Lenovo X1 Carbon laptopon nagyszerűen lehet dolgozni, és ha nem gamerként, hanem irodai munkásként nézzük, kiváló teljesítményt nyújt. A formája pedig tökéletes, a 13 colos Macbooknál kisebb és könnyebb test 14 colos, lenyűgöző kijelzőt rejt. Az, hogy a webkamera nem tökéletes, vagy hogy a hangszóró nem a legjobb, csak apróság, kis baki, a célközönségnek nem fog nagyon fájni. Az akkuja bírhatná tovább, hogy a topmenedzsereken kívül másnak is merjük ajánlani, ám ebben az esetben is ott lenne még az árcédulája, amitől legfeljebb egy nagyobb cég beszerzési osztálya nem kap azonnal gutaütést.