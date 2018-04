Szédítő árral érkezik a Sharp 8K tévéje

Április végén az európai országok boltjaiban is megjelenik a Sharp 70 colos és 8K felbontású tévéje, és az ára 8000 euró lesz. Ennyiért manapság kisautót szokás venni, nem tévét. Sascha Lange, a Sharp regionális marketingvezetője az IFA GPC konferencián mégis bizakodó volt, szerinte van erre igény, az európai vásárlók ugyanis egyre nagyobb tévéket szeretnének venni.

Az élet valahol 55 col környékén kezdődik

Európában a 60-69 colos tévék piaca növekszik a legdinamikusabban, ám van is honnan, tavaly szerény 3,9 százalékos piaci részesedést szerzett ez a kategória. Eközben az 55-59 colos berendezések iránti igény is jelentősen nőtt tavaly 23 százalékkal, és ez a kategória jelentette a teljes tévépiac 14,2 százalékát.

Mint Sascha Lange kifejtette, a 8K tartalom hiánya nem akadály, mert ugyanezt a problémakört már a 4K indulásakor is körüljártuk, és most is megoldott a kisebb felbontású tartalmak felskálázása, szóval a 4K-ból is többet lehet kihozni egy ilyen tévével. Azt is hozzátette, hogy a 8K felbontással akár 128 colos tévéket is le lehet gyártani, bár ezzel kapcsolatban vannak kételyeink, hogy komoly igény is lenne rá, mert az óriási berendezések szállítása és bekötése is igen komoly kihívásokkal járna.

Az LV-70X500E tévé 8K panele több mint 33 millió pixellel rendelkezik (7680×4320), fényerejének csúcsa 1000 nit, és HDR-ben jeleníti meg a tartalmakat. Furcsasága, hogy tele van HDMI aljzatokkal, összesen nyolc van a hátlapon, ám ezekből csak négyet használhatunk 2K vagy 4K jel fogadására, a 8K jelet ugyanis csak 4 darab, erre a feladatra dedikált HDMI port egyidejű használatával lehet eljuttatni a készülékre.