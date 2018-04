Végre a Google is leteszi a fegyvert

Sokat elárul a társadalmi problémákról az emojik evolúciója. Az eredeti sárga szmájli után végre többféle bőrszínben megjelentek a mosolygós arcok, hűen tükrözve az emberiség változatos bőrszínét. Ezután kész felüdülés volt a sajtburgerháború, de most megint egy komolyabb téma került előtérbe, a fegyverviselés.

Az Apple már 2016-ban letette a fegyvert az emojikészletéből, egy vízipisztolyra váltott helyette, és némi vitát követően többen is beálltak a sorba. Most pedig, az utolsók közt, a Google is lecseréli az igazi fegyverre hasonlító rajzot egy színes és teljesen ártalmatlan játékfegyverre.

Az Emojipedia összegyűjtötte a különböző platformok fegyver emojijait, és ez alapján már csak a Facebook és a Microsoft maradt le csúnyán a trendekről, a Samsung és a Twitter is játékfegyverre váltott az igaziról.