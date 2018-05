Történetének legjobb negyedéves eredményt produkálta az Apple 2018. első három hónapjában. A bevétele 61,6 milliárd dollár volt, ez 16 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A vállalat eladásai különösen a tömegmobilokra lassan ráunó Kínában nőttek nagyot (kb. 20%-ot), már elérik az európai számaikat.

Hiába a készülékenként ezer dolláros ár és a vártnál gyengébb fogyás, mégis csak iPhone X-ből megy el a legtöbb továbbra is, a szolgáltatások pedig, mint az Apple Music, az iCloud és az App Store, még jobban futnak. Ezzel együtt az összes eladást tekintve csak 3 százalékkal bővült 12 hónap alatt a cég, ez kicsit gyengébb a vártnál.

A friss számokkal együtt azt is bejelentették, hogy 16%-kal megemelik a részvényeik után járó osztalékot. Perspektívájában azonban ennél jelentősebb, hogy egy újabb hatalmas részvényvisszavásárlási programot is elindítanak. Ennek még nem közölték a határidejét, de azt igen, hogy 100 milliárd dollárnyi részvényt vesznek meg a tulajdonosaiktól. A korábban elfogadott előző, 210 milliárd dolláros visszavásárlási csomagot a most következő negyedévben fogják befejezni.

A hatalmas léptékű részvényvisszavásárlás háttere egyszerűen szólva, hogy az Apple tele van pénzzel. Miután élnek az amerikai vállalatokat adózási szempontból hazacsábítani igyekvő Trump által felkínált egyszeri kedvezményes adózási lehetőséggel, hirtelen hatalmas szabad tőke felett diszponálnak. Ebből finanszírozzák a visszavásárlásokat, ami a vállalatot rövid- vagy középtávon az eddigieknél is stabilabbá teszi. A nagy visszavásárlás megítélése ugyanakkor ellentmondásos. A tervet azért is bírálják, mert az várhatóan még tovább növeli az egyenlőtlenségeket, de azt is problémának látják, hogy ezt az összeget fordíthatnák fejlesztésre, vagy újabb beruházásokra is.

A negyedéves eredmények bejelentése napján ugyanakkor a részvényárfolyam kedden máris 2,3 százalékkal emelkedett, aztán a zárás utáni kereskedésben további 3,6 százalékkal.