Bevágódott az LG G7 ThinQ

Hónapok óta szivárognak a hírek az LG felől, és most hivatalosan is bemutatkozott a G7 nevű csúcsmobiljuk. Nagyjából minden igaznak bizonyult, ami eddig kiderült.

bevágás van a kijelzőn

saját gombot kapott a Google Segéd

mesterséges intelligencia - AI - van a kamerában

Ezek a legfontosabb dolgok, amikről tudni kell.

A kamerában dolgozó AI annyit tesz, hogy felismeri a témát, ennek megfelelően állítja be a színeket, a telítettséget és a kontrasztot. Állítólag sokkal jobb a kamera fényérzékenysége, világosabb képeket készít félhomályos környezetben, ami az egyik legáltalánosabb fejlődési irány manapság a telefonos kamerák esetében.

Hangban ad némi extrát az LG a többiekhez képest, a 32 bites kvad-DAC ebben a telefonban is megtalálható, akárcsak a G6-ban és a V30-akban. Ennek köszönhetően nagyobb hangerőn is tiszta hangok szólalhatnak meg a telefonra kötött vezetékes fülesekben. Igen, az LG megtartotta a jackdugót, sőt, ezen keresztül akár a 7.1 csatornás hangot is támogatja (DTS:X virtuális térhatással).

Az LG G7 víz és porálló, az árát azonban még nem közölték.