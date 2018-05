Bezár a Facebook-botrányt kirobbantó Cambridge Analytica

A Facebook adatkezelési botrányát kirobbantó Cambridge Analytica több forrás szerint bezárja minden irodáját, és nemcsak az Egyesült Államokban, hanem a briteknél is befejezi a működését az SCL Group nevű szervezete. A hírt először a Wall Street Journal írta meg.

A vállalatot azzal vádolták meg, hogy jogosulatlanul kezelte legalább 87 millió Facebook-felhasználó személyes adatait, melyeket egy látszólag ártalmatlan személyiségteszt-applikáció segítségével gyűjtött be róluk. Az információkat politikai tanácsadásra használta fel, többek közt Donald Trump választási kampányában.

Amikor mindez kiderült, az Egyesült Államokban mindenki a Facebook adatkezelési módszereivel kezdett foglalkozni, és a közösségi portált vezető Mark Zuckerberget alaposan megizzasztották, ugyanis az amerikai Kongresszus előtt kellett jelentést tennie erről az egészről. A kemény meghallgatás két napon át tartott.

A Facebook azóta is ezzel az üggyel foglalkozik, megváltoztatta az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját, és most már törölhetjük is a múltunkat a portálról.

Közleményében a Cambridge Analytica igyekezett megvédeni magát. Azt írja a vállalat, hogy „számtalan alaptalan vádat hoztak fel ellene, és bár próbálta tisztázni magát, folyamatosan becsmérelték olyan tevékenységek miatt, amelyek nemcsak hogy legálisak, de széles körben elfogadottak, és mind a politikában, mind a kereskedelemben alapvető részei az online hirdetéseknek”.

A társaság úgy látja, hogy a dolgozói etikusan és törvényesen jártak el, ám a média kereszttüzében szinte az összes ügyfelük és beszállítójuk elpártolt tőlük.