Duplájára nőtt az agydaganatok száma, egy brit kutató szerint a mobilok miatt

1995-ben százezerből 2,4, 2015-ben már 5 embernél fordult elő az egyik legkegyetlenebb agydaganat, a glioblasztóma Angliában. Az adatok egy szerdán megjelent tanulmányból származnak a Journal of Environmental and Public Health-ből. Az esetek megkétszereződése önmagában is elég aggasztó, ez a kutatás azonban nem tért ki a mögöttes okokra. A vizsgálatot vezető Alasdair Philips azonban egyértelműen a mobilok terjedését tartja felelősnek.

A tanulmány önmagában nem a mobiltelefonokról szól, csak a tumorok előfordulásáról... de a mobiltelefonok tűnnek a legvalószínűbb oknak

– mondta a kutató. A legtöbb tumor a frontális és temporális lebenyben, a fül és a homlok mögött keletkezik, ami Philips szemében önmagában is gyanúba keveri a telefont. Szerinte nem nagyon merül fel más logikus lehetőség, hiszen az elmúlt húsz évben a mobilhasználat teljes elterjedése volt az egyetlen olyan tömeges életmódváltozás, ami itt reálisan felmerülhet.

Ez azonban elég távol van attól, hogy bizonyítéknak lehessen tekinteni, és sok szakértő erősen szkeptikus is a kérdésben. A téma régóta megosztja a kutatókat és a közvéleményt is. Néhány kutatás azonban nem talált semmilyen összefüggést a mobilhasználat és a tumorképződés között, mások azonban nem zárták ki a korrelációkat. A mostani vizsgálat ezt nem is vizsgálta érdemben – írja a CNN.

A mobiltelefonok használat közben gyenge rádióhullámokat bocsátanak ki. Szemben például a röntgensugarakkal, ezek nem ionizálnak, de az egészségre gyakorolt hatásuk így is felmerül. Februárban patkánykísérletekben bizonyítékot találtak rá, hogy a nagy mennyiségű mobilsugárzás a patkányokra (valamiért csak a hímekre) rákkeltő hatású.

A brit kutatást vezető Alasdair Philips mindezzel együtt maga is nagyon alacsony kockázatot lát. Ha a mobiltelefonok valóban hozzájárulnak a tumorképződéshez, egyéni szinten ez egy nagyon alacsony kockázat:

én sem pánikolnék

– mondta.

Az American Cancer Society ajánlásokat is megfogalmazott, hogy hogyan lehet egészségesebben mobilozni: