Hiába a sci-fi marketing, pénzügyileg pocsékul áll a Tesla

A cég anyagi rendbetételét mindig a közeli jövőre ígérik, de az elmúlt időszak beváltatlan reményei után a Tesla aktuális negyedéves pénzügyi beszámolója után különösen nagy a feszültség. A 2018-as első negyedévben ugyanis az előző negyedévi 619 millió dolláros veszteségre újabb 709 millió dolláros mínuszt produkáltak, miközben a Model 3, amitől az elektromos autók tömeggyártásába való igazi betörést várták, továbbra sem hozza az elvárt számokat.

Miközben már félmillió ember is volt a várólistán (azóta többen visszamondták, de hogy pontosan hányan, azt nem hozták nyilvánosságra), a listaáron legalább 35 ezer dolláros elektromos autóból nem tudnak eleget előállítani. Korábban azt ígérték, havi 20 ezer Model 3 fog legördülni a szalagról, ennek a közelében sincsenek, folyamatosan késik le a határidőket, részben állítólag a rengeteg hibás alkatrész miatt. Közben ugye sor került az eddigi legnagyobb jármű-visszahívásukra is, aztán, hogy a szegény ember és az ág viszonyát szemléltessék, jött az önvezető autók iránti bizalmat jelentősen visszavető kaliforniai halálos baleset, amiről az is kiderült, hogy az érintett Tesla Model X-ben be volt kapcsolva az Autopilot.

A friss pénzügyi beszámoló apropóján tartott sajtókonferencia ezek után most szokatlanul feszült légkörben zajlott: a jelenlévő újságírók nem nagyon kaptak konkrét válaszokat a vállalat stabilizálásával kapcsolatban. Musk azt hangsúlyozta, hogy ugyan a bírálatok jogosak, de az év második felében majd megnyílik a pénzcsap, és „nagyon valószínű”, hogy a Tesla végre profitábilis lesz – mint mondta, most ez a fő prioritás, hiszen addig egy cég nem tekinthető nagykorúnak.

A kritikusok szerint a Teslának valószínűleg újabb tőkebevonásra vagy kölcsönökre lesz szüksége, hogy finanszírozható maradjon. Rossz mutatói miatt a Moody's hitelminősítő már márciusban a „szemét” kategóriába sorolta le a Tesla hitelbesorolását.