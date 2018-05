Szárnyal a Xiaomi, hét év alatt startupból 100 milliárd dolláros cég lettek

Miközben Amerika kereskedelmi és nemzetbiztonsági háborút folytat Kína két meghatározó mobilgyártója, a Huawei és a ZTE ellen, harmadik nagypályás versenytársuk, a Xiaomi a cég történetének egyik legjobb időszakát éli. A nemrég piacra dobott Xiaomi Redmi 5 és az 5 Plus ismét a csúcsmobilok alatti kategóriában nyújt megfizethető áron nagyon versenyképes ajánlatot, a cég pedig most bejelentette a már rég várt részvénykibocsátását. A bejelentés szerint a Hong Kong-i tőzsdén fognak megjelenni, aminek köszönhetően a szakértők szerint további 10 milliárd dollár jöhet be a céghez.

Ezzel a Xiaomi értéke valóban elérheti a 100 milliárd dollárt, ami annak tükrében igazán elképesztő, hogy a Xiaomi startupját csak 2010-ben alapították. A 10 milliárd dolláros részvénykibocsátással ez lesz minden idők 15. legnagyobb tőzsdére lépése.

Miközben a világban túl van a csúcson az okostelefonok piaca, a Xiaomi továbbra is szárnyal. Tavaly 16 milliárd dolláros árbevételük volt. Bár a nagyon alacsony profitráta határozza meg a cég kereskedelmi politikáját, sok kicsi sokra megy: a várakozások szerint az idei nyereségük a 2 milliárd dollárt is elérheti. Az első negyedévben 27 millió mobilt adtak el, a tavalyi hasonló adat több mint dupláját. Ezzel a globális piacnak már a 7,5 százaléka az övék, amivel negyedikek a Samsung az Apple és a Huawei mögött. Bár Kínában a tévétől a drónokon át az elektromos járművekig mindenféle terméket piacra dobnak, bevételeik 70 százaléka még mindig a mobileladásokból jön.

A Xiaomi előtt a következő kihívás, amin a Huawei is dolgozik egy ideje: az olcsóbb telefonok vevőit rá kell vennie, hogy próbálják ki a prémium modelleket, és a minőségű termékeket is tőlük szerezzék be. A tőzsdei bevezetéstől várt 10 milliárd dollárt a Xiaomi 30 százalékban a preferált teches üzletágakra (főleg mesterséges intelligenciára és IOT-re), 30 százalékban kutatás-fejlesztésre, 30 százalékban pedig a további globális terjeszkedésre szánja.