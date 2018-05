Megújul a Google News, jönnek a videók

Belsős források szerint a Google megújítja hírplatformját, a Google Newst – a várakozások szerint ezt majd a jövő héten jelentik be hivatalosan a cég fejlesztői konferenciáján. A Google News új designt kap, és mindent belevisznek, ami a hírekről szólt és idáig más csatornákon ment a Google-nél.

Az Adage híre szerint részben összevonásokról van szó: megszűnik az eddig önálló digitális újságappjuk, a Google Newsstand, ennek a tartalma is része lesz a Google Newsnak, de a Youtube hírszekcióját is becsatornázzák, vagyis ezentúl hírvideókat is lehet majd látni a Google Newson belül.

A megújított rendszer a gyors mobilos betöltésre kifejlesztett Accelerated Mobile Pagest fogja használni. A (még tehát nem hivatalos) ígéretek szerint megjelenésében az egész Google News felület apposítva lesz, egy jól áttekinthető alkalmazásra fog hasonlítani.

A részleteket még nem lehet látni, de kérdés, hogy az újraszabás hogy fogja alakítani a médiumok és a Google sokszor feszült viszonyát: bár a sajtónak nyilván jó, hogy a Google-ön keresztül több olvasóhoz jutnak, de reklámbevételeiket és ezzel anyagi alapjaikat fenyegeti, hogy a nagy tech-cégek, mint a Google és a Facebook egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tortából. Mark Zuckerberg, a Facebook tulajdonosa éppen a napokban tartott parázsnak mondott egyeztetést médiavezetőkkel arról, hogy a Facebook-fal a médiának nem kedvező átalakítása után merre tovább.

A Google News a várakozások szerint karakteresebb megjelenést adhat a cikket előállító médiumnak – ez azért is fontos, mert még a nagy hagyományú szerkesztőségek is sokszor úgy érzik, az internet kakofóniájában a brandek felolvadnak, a felhasználók már nem is nagyon tudják, kit és mit olvasnak.