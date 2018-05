Mérföldkő a Cambridge Analytica-botrányban: ki kell adni az amerikai szavazók adatait

Újabb fordulóponthoz érkezett a Cambridge Analytica (CA)-botrány: bár maga a cég a Facebookot is magával rántó, világraszóló adatvédelmi balhé hatására néhány napja már bejelentette, hogy megszűnik, egy friss hatósági döntés értelmében ki kell adnia egy amerikai választónak a róla gyűjtött adatokat. Az ítélet példaértékű lehet, és sok hasonló eset követheti – írja a Guardian.

A CA és Facebook körül kirobbant botrány lényege röviden: a CA pár éve jogosulatlanul jutott hozzá legalább 87 millió felhasználó facebookos adataihoz, és bár később a Facebook kérte, hogy ezeket töröljék, amit állításuk szerint meg is tettek, úgy tűnik, mégse, vagy ha magukat az adatokat törölték is, az azokra épített modelleket megtartották, és ezeket – szintén a saját állításukkal ellentétben – fel is használhatták Donald Trump amerikai elnöki kampánya során a politikai üzenetek személyre szabására. A Facebookot meg azért vették elő az ügy kapcsán, mert felmerül, hogy nem védték eléggé a felhasználóik adatait, és nem is csak a CA-val szemben, hanem feltehetően egy sor hasonló esetben sem. (A CA-t ezen kívül más súlyos vádak is érték, de ezeknek kevésbé van adatvédelmi vonatkozása, ezért itt most kevésbé relevánsak.) A botrányról ide kattintva olvashatnak további részleteket.

A brit adatvédelmi hivatal, az ICO az ügyben több vizsgálatot is indított. Az egyikben most kimondták, hogy a CA köteles kiadni egy amerikai állampolgárnak minden olyan adatot és információt, amelyet róla gyűjtöttek vagy generáltak, és azt is, hogy ezekhez hogyan jutottak hozzá és mire használták fel.

Az ügyben érintett amerikai egy David Carroll nevű egyetemi professzor. Amerikai állampolgárként a saját országa törvényei nem tették volna lehetővé, hogy hozzájusson az adataihoz, de kiszúrta, hogy a CA az amerikai szavazók adatait Nagy-Britanniában dolgozza fel, így a brit törvények vonatkoznak rá. A CA persze nem értett ezzel egyet, szerintük Carrollnak nem volt több joga kikérni az adatait, "mint egy Afganisztán legtávolabbi barlangjában ücsörgő tálibnak". Az ICO világossá tette, hogy ha a CA (illetve anyacége, az SCL) nem tesz eleget a döntésnek, bűncselekményt követ el, és a céget nem menti fel az sem, hogy időközben felszámolás alá került.

A döntés jelentőségét egyrészt az adja, hogy mintául szolgálhat rengeteg további amerikainak, akik szeretnék tudni, milyen adatokat és honnan gyűjtött össze róluk a CA, illetve hogy próbálta meg ezek alapján befolyásolni őket. Másrészt az információk, amelynek kiadására az ICO most a CA-t kötelezte, segíthetnek fényt deríteni az utóbbi évek legnagyobb adatvédelmi botrányának több továbbra is homályos részletére.

Carroll, aki egyébként maga is foglalkozott a munkája során a modern hirdetési technológiákkal, arra számít, hogy az ő adataihoz nem is a Facebookon keresztül jutott hozzá a CA, és az egész probléma jóval túlterjed a közösségi oldalon.