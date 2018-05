Több százezer magyar jelszó került ki a netre

Egy orosz netes fórumra felkerült egy lista elképesztő mennyiségű lopott felhasználónévvel és jelszóval, amelyek közül több százezer egyértelműen magyar felhasználóké – vette észre az IT-biztonsággal foglalkozó Kiberblog.

A lista szépen kategóriákba rendezve, könnyen kereshető formába rendezte a kiszivárgott adatokat: a pornótól a játékokon és a vásárláson át a játékokig a legkülönfélébb típusú oldalakról származnak. Néhány nagyobb ország is külön kategóriát kapott, illetve van egy kifejezetten céges adatokat gyűjtő mappa.

Bár a magyar oldalak nincsenek külön kigyűjtve, a .hu doménvégződés alapján egy egyszerű kereséssel lehet köztük szemezgetni. A Kiberblog szerzője az alábbi magyar oldalakat gyűjtötte ki, feltüntetve a hozzájuk kapcsolódó adatok számát és típusát:

euronote.hu (már nem működik) – 817 488 rekord: titkosítatlan jelszavak;

matarka.hu – 32 296 rekord: titkosítatlan jelszavak;

mbarat.hu – 24 162 rekord: felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak;

kszemle.hu – 19 769 rekord: felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak;

cfoto.hu: 1239 rekord, felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak;

aktrecords.hu: 1180 rekord, felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak.

Emellett a tematikus kategóriákban is rákeresett a magyar oldalakra, a netes vásárlásnál például 22 863, a pénz kategóriában 20 916, a pornónál pedig 5080 rekordot talált, de a céges mappában is volt 22 055 magyar bejegyzés. (És ezek csak a .hu-s oldalak – nyilván máshol is könnyen előfordulhatnak magyar felhasználók adatai, csak ezt nem lehet ilyen könnyen visszakövetni.)

Fotó: Képernyőmentés / Kiberblog

Hogy maguk az adatok mikor kerültek ki, nem tudni, de a Kiberblog szerzője megjegyzi, hogy feltehetően már tavaly vagy még korábban, mert több szúrópróbaszerűen ellenőrzött jelszó már szerepelt a titkosítást visszafejtő oldalakon, vagyis ezeket már biztosan korábban feltörték. A blog szerzője értesítette az általa talált és még működő oldalakat.

Ha ön is érintettnek érzi magát valamelyik fent szereplő oldal miatt, ne csak ott változtassa meg a jelszavát, hanem mindenhol, ahol ugyanazt a jelszót használta, mert általában a hekkerek is igyekeznek újrahasznosítani a lopott adatokat, és mondjuk egy pornóoldalon megadott felhasználónév-jelszó kombinációval a Gmailen vagy Facebookon is könnyen bepróbálkozhatnak. Ebben a cikkben azt is megmutattuk, hogyan tudja ellenőrizni, hogy érintett-e más adatlopásokban.