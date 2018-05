A Google gépei már helyettünk telefonálnak

Helyi idő szerint kedd este, a kaliforniai Mountain View-ban kezdetét vette a Google éves fejlesztői konferenciája, a Google I/O. A Quartz gyűjtése nyomán összeszedtünk mindent, amit tudni érdemes az érkező újdonságokról.

Oké, tudjuk, mi is felelősek vagyunk

Ahogy arról már előre lehetett hallani, a Google beleállt abba, hogy felelősséggel tartoznak a felhasználók mobilhasználatának kordában tartásáért, és segíteni akarnak elkerülni a mobilfüggőséget és az azzal járó kellemetlenségeket. Sundar Pichai vezérigazgató már a nyitóbeszédében is a saját felelősségükről beszélt, majd a cég vezetői több olyan újdonságot is bejelentettek, amelyek az Android P-vel, a cég mobil operációs rendszerének most bemutatott legújabb verziójával érkeznek, és arra hivatottak, hogy segítsenek kordában tartani, mennyit nyomkodjuk a kütyüinket:

Lesz egy Shush (Csitt) nevű mód: ha a kijelzővel lefelé fordítjuk a mobilt, minden értesítést automatikusan kikapcsol, hogy ne vonja el a gazdája figyelmét a való világtól. Külön be lehet állítani, hogy az igazán fontos dolgokat, vagyis a családtagok telefonhívásait ilyenkor is jelezze.

A Wind down (Lazítás, esetleg Kiengedés) nevű mód egy bizonyos időpont után szürkeárnyalatosra változtatja a kijelzőt, hogy elvegye a felhasználó kedvét attól, hogy az ágyban, közvetlenül lefekvés előtt nyomkodja a mobilját. (Na meg így a kék fény se fogja összezavarni a biológiai óráját.) Ez kikapcsolható, ha valaki épp mégse szeretne záros határidőn belül aludni.

A rendszer mutatni fogja, melyik appal mennyi időt töltünk el, hogy ösztönözzön minket a telefon lerakására, ha túlzásba esnénk. Be lehet majd állítani egyes appokat is, hogy figyelmeztessenek arra, hogy ideje szünetet tartanunk.

Lassan már anyával is a gép beszél helyettünk

Már a tavalyi konferencián is a mesterséges intelligencia (MI) volt a főszereplő, de az Android P-ről már egyenesen azt mondja a cég, hogy a középpontjában az MI áll.

A leglátványosabb, vagy talán inkább leghallhatóbb újdonság, hogy ezentúl az Asszisztens képes lesz telefonálni a nevünkben. Na nem az idegesítő ismerőseinkkel fog beszélgetni helyettünk (még). Viszont ha azt kérjük tőle, hogy foglaljon le egy időpontot vagy egy hotelszobát, képes lesz ő maga felhívni az adott céget, és leboltolni az üzletet a vonal másik végén (még) beszélő valódi emberekkel. A bemutatón a gép igyekezett meggyőzni a beszélgetőpartnert, hogy ő is ember, és ehhez még tipikus emberi hümmögéseket is produkált beszéd közben. Ennek a funkciónak a neve Duplex, és a többi bejelentéssel ellentétben még nem tudni, mikor érkezik, mert Pichai szerint szeretnék igazán jól megcsinálni, mielőtt ráeresztik a világra. Ezt ezúton is köszönjük.

Általában is egyre természetesebben lehet majd beszélgetni a Google Asszisztenssel. Elég lesz egyszer felébreszteni egy "Hey Google" nyitással, utána egész párbeszédeket és több egymás utáni kérést is érteni fog. Sőt egyszerre is több mindent lehet kérdezni tőle, mert a komplexebb kérdéseket is meg fogja érteni. A bemutatón azt kérdezték tőle, "Ki volt Kalifornia kormányzója, amikor Kevin Durantot draftolták, és ki draftolta?" (Kevin Durant egy NBA-kosaras, a draftolás pedig az a folyamat, amikor a csapatok a szezon előtt a játékosbörzén adott sorrend szerint kiválogatják az egyetemről és más helyekről az új játékosokat.) És a gép gond nélkül válaszolta, hogy Arnold Schwarzenegger volt a kormányzó 2007-ben, és ugyanekkor a Seattle draftolta Durantot.

A Google megcsinálja az okos-Ubert

További MI-újdonságok röviden:

A Google több üzletben elérhetővé tenné az Asszisztensen keresztüli hangalapú rendelést, ezen olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Starbucks.

Az Amazon saját hangvezérelt asszistenséhez hasonlóan a Google Asszisztens is pozitív megerősítést fogja adni a gyerekeknek az udvariasságra: ha szépen kérnek tőle valamit, megköszöni, hogy szépen kérték.

Tovább okosodik a Google Lens, a cég mesterséges intelligenciával felpimpelt vizuális svájci bicskája is, amely felismeri, mi van a képeken, információkat keres elő arról, amit a kamera lát, feliratokat fordít le, névjegykártyát szkennel és hasonlók. Ezentúl valós időben fogja mindezt elkövetni.

A Google a csipgyártás jövőéért vívott háborúban is erősít: bejelentették a Tensor Processing Unit (TPU) nevű MI-csipjük harmadik generációját, amely Pichai szerint nyolcszor erősebb, mint a tavalyi második verzió.

A néhány hete megújult Gmail a mobilon tovább okosodik: az eddig csak rövid tőmondatokra képes konzervválaszok után ezentúl még okosabban a saját mondatainkat is megpróbálja befejezni helyettünk (persze egyelőre csak angolul).

Még idén jön a Google önvezető autós tesztcége, a Waymo saját önvezetős fuvarmegosztó szolgáltatása, először az arizonai Phoenixben. Ennek a bejelentésnek sötét árnyalatot ad, hogy az Uber épp ugyanilyen szolgáltatást tesztelt, majd állította le a tesztjeit, amikor ugyancsak Arizonában az egyik önvezető autójuk halálra gázolt egy gyalogost – mint a napokban kiderült, egy szoftverhiba miatt.

Egyszerűbb, takarékosabb Android

Az Android P-vel egyszerűsödik a rendszer dizájnja, eltűnik a képernyő aljáról a három gomb, és csak egyetlen kezdőgomb marad. Innen elérhető az az öt app, amelyet a rendszer szerint a legnagyobb valószínűséggel akarunk épp megnyitni. Egy újabb felfelé suhintással az összes app megjelenik, a gombot oldalra húzva pedig a megnyitott appokat érjük el.

A rendszer figyelni fogja, melyik appokat használjuk leginkább, hogy azokra összpontosítsa az akku energiáját, illetve azt is megtanulja, hol milyen fényerőt preferálunk. Mindezekkel a Google szerint az Android P a teszteken 30 százalékkal kevesebbszer kapcsolta fel a készülék processzorát.

Általában is igyekszik a rendszer kiokosítani magát a szokásainkból, és az egyes appokon belül konkrét funkciókat is elénk tegyen a kellő pillanatban. Ha például általában este felhívjuk a szüleinket, megtanulja, hogy ezt a lehetőségek már magától felajánlja, és hasonlók. Az egyes appokra lehet majd szabni azt is, hogy elforduljon-e a képernyő, ha elforgatjuk a telefont.

Okosodik a Google keresője is, már rögtön a találatok között lehet mozijegyet foglalni, ha egy filmre keresünk, vagy látni, mikor ér oda az autó, ha fuvart várunk a Lyfttől – vagyis külső szolgáltatók is beépülhetnek így a rendszerbe. A Google külső fejlesztőknek is elérhetővé teszi az ML Kit nevű gépi tanulásos csomagot is, amellyel bármelyik appba beépíthetők fejlett szöveg-, kép- és arcfelismerő képességek.

Az Android P bétáját a Google saját Pixel 2 mobiljain teszi elérhetővé, hanem az Essential, a OnePlus, a Nokia, a Vivo, a Xiaomi, az Oppo és a Sony egyes készülékein is. (A végleges verzió feltehetően a hagyományoknak megfelelően ősszel érkezik majd.)

Amiről még szó volt

A Google Térképbe is beköltözik a kiterjesztett valóság. Ezentúl nemcsak egy unalmas térképen mutatja meg, merre kell menni, hanem a valódi fizikai környezetre vetíti rá az irányokat. A Térkép személyre szabott közeli lehetőségeket is fog ajánlgatni.

Ahogy korábban már hallani lehetett, megújul a Google Hírek: a szolgáltatás a saját böngészési előzményeink alapján fog ajánlgatni tartalmakat, amelyekre fel is lehet majd iratkozni, és mindent igyekszik kontextusba helyezni nekünk.

És amiről nem

Ahogy a ZDNet megjegyzi, nem esett szó az adatvédelemről és az IT-biztonságról, pedig ezek nemcsak igen forró témák az utóbbi időben, hanem magát a Google-t is erősen érintik.

(Borítókép: Látogatók a Google fejlesztői konferenciáján a kaliforniai Mountain View-ban, 2018. május 8-án. Fotó: Stephen Lam/Reuters)