A Telenornak is fájhatnak az amerikai szankciók

A Telenort igen érzékenyen érintheti, hogy a kínai ZTE felfüggesztette a működését a kínai cégek elleni amerikai szankciók miatt – írja a G7.

Ahogy a lap emlékeztet, a Telenor Magyarország még 2010-ben adott egy 200 millió eurós megrendelést a kínai ZTE-nek, hogy cserélje le a mobilhálózata bizonyos elemeit, amelyeket korábban az Ericsson és a Nokia-Siemens Networks szállított neki.

Magában az ügyletben nincs semmi különös, hiszen a másik akkoriban feltörekvő kínai telekommunikációs beszállítóhoz, a Huaweihez hasonlóan a ZTE is gyors ütemben növekvő és sok megrendelést kapó cégnek számított. Szerdán viszont a cég bejelentette, hogy felfüggeszti a tevékenységét, mert az iráni szankciók állítólagos megsértése miatt a közelmúltban ellene hozott amerikai szankciók ellehetetlenítették a működését.

A szankciók eredményeképp a cég nem tudja beszerezni az amerikai beszállítóitól, elsősorban a Qualcommtól és az Inteltől az okostelefonjaihoz, routereihez és más telekommunikációs felszereléseihez szükséges komponenseket, így jelenleg nem tudja fenntartani a rendes működését – ami azokra a cégekre is kihat, amelyek a ZTE eszközeire építik a hálózatukat. A tiltás jelen állás szerint hét évre szól, bár a ZTE igyekszik elérni a szankciók enyhítését.

A Telenort különösen érzékenyen érinti a kialakult helyzet, mert a fejlődő világ több országában a ZTE szállítja nekik a hálózati eszközöket. A G7 megkeresésére a norvég cég magyar leányvállalata annyit reagált, hogy "vizsgálja az export tilalom és a ZTE bejelentésének hatását".

Egy héttel a ZTE elleni szankciók bejelentése után a szintén kínai Huawei is hasonlóan járt . Januárban pedig még az is felmerült, hogy az USA a kínai készülékek jelentette biztonsági kockázat miatt mindkét gyártó készülékeit kitilthatja az amerikai hivatalokból. A kínai cégek elleni amerikai keménykedés névleges oka az Irán elleni szankciók megsértése, és minden bizonnyal ez valóban szerepet játszik a tiltásokban, de a teljes kép megértéséhez alighanem az is hozzátartozik, hogy Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborút hirdetett a világ és első sorban Kína és a kínai cégek ellen. Erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.