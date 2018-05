A világ legfélelmetesebb robotja már futni is tud

Atlas, a rémisztően ügyes robotokat fejlesztő Boston Dynamics humanoid felépítésű modellje már futni is tud – írja a Boing Boing.

A robot irányítórendszere minden eddiginél pontosabban koordinálja a kezek, a lábak és a törzs mozgását, így a teljes testével képes finom mozgásokat végezni és közben egyensúlyozni, ami lehetővé teszi, hogy még több helyen és helyzetben bevethető legyen.

A hardvere elemeit 3d nyomtatással állították elő, amivel súlyban és méretben is tudtak spórolni, mégis kellően ellenálló vázat kaptak. Ehhez jönnek még a sztereo látást, a távolságérzékelést és hasonlókat lehetővé tevő szenzorok, amelyek lehetővé teszik, hogy nehéz terepen is biztonsággal mozogjon és a maga körül talált tárgyakkal is interakcióban lépjen.

Atlas futásáról egy videót is kiadott a cég:

Korábban már írtunk arról is, hogy Atlas hogyan hátraszaltózik, de persze sok tekintetben még mindig van hova fejlődnie, tavaly nyáron például üdítő bénasággal esett hanyatt a színpadon. Beszámoltunk már az unokatestvéréről, a kereken gurulva szökdelő Handle-ről, illetve a kutyájáról, Spot Miniről, amely nemcsak az ajtót tudja kinyitni magának, de még a sört is odaviszi a gazdinak.

A Boston Dynamicsot tavaly nyáron vette meg a japán Softbank nevű cégóriás a Google-anyacég Alphabettől.