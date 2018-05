Kémkedéssel vádolta meg az Oracle a Google-t

Ausztráliában vizsgálat indult a Google ellen, azzal a céllal, hogy kiderüljön, valóban nyomon követi-e a cég az androidos telefonok felhasználóit. A vizsgálat az Oracle kezdeményezésére indult, és ez a két cég közötti, meglehetősen régre visszanyúló ellenségeskedés egészen új szintjét mutatja, írja a Fortune.

Az ausztrál versenyhivatal és az adatvédelmi illetékesek együttes erővel vizsgálják az Oracle vádját, ami szerint az androidos telefonok titokban adatokat küldenek a Google-nek a felhasználók helyzetéről, még akkor is, ha a helymeghatározó funkció ki van kapcsolva, és még akkor is, ha SIM-kártya sincs a készülékben. Az Oracle azzal is meggyanúsította ellenlábasát, hogy az androidos telefonok a felhasználók internetezési és keresési szokásairól is bőséggel küldenek adatokat titokban a Google-nek, ráadásul ez az adatforgalom havi szinten gigabájtos nagyságrendű is lehet, aminek költségét természetesen a minderről mit sem sejtő előfizetők állják.

Az ezzel kapcsolatos gyanú egyébként tavaly novemberben jelent meg a sajtóban, és bár nem tűnnek valami megalapozottnak, az Oracle hónapok óta minden követ megmozgat, hogy minél szélesebb körben elterjedjenek ezek a vádak. Az Oracle-nek a jelek szerint most sikerült hivatalos szintig emelni a Google bemószerolását, amihez remek hátszelet nyújtott a Facebook világméretű adatvédelmi botránya.

Az ausztrál fogyasztóvédelmi és versenyhivatal (ACCC) beleállt a feltételezésbe, és vizsgálatot indított a Google ellen. "Szeretnénk kideríteni, hogy hány felhasználó van tisztában a helyzetadatok felhasználásával és ebben szorosan együttműködünk az adatvédelmi biztossal" - közölte az ACCC.

Az Oracle és a Google évek óta pereskedik az Android miatt, azon marakodva, hogy melyik céget illetik a mobilos operációs rendszer kódjának jogai. A Google a mostani vádakra azzal felelt, hogy kettejük közül éppen hogy az Oracle az, aki nagy léptékben zsonglőrködik a felhasználói adatokkal a színfalak mögött, és a Google minden erejével igyekszik felhasználóit megvédeni a hasonló álnokságtól. A vádakra sommásan annyit felelt a cég, hogy bármilyen adat, ami androidos telefonról hozzájuk kerül, anonimizált és nem lehet általuk az egyes felhasználókat beazonosítani.

Az Oracle egyelőre nem reagált a Google viszontvádjaira.