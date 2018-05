Halvány reménysugár villant a szabad internetnek

Újabb szalmaszálba kapaszkodhatnak a szabad internet pártolói Amerikában, a szenátus ugyanis szerdán elfogadott egy intézkedést, melynek értelmében vissza kellene vonni a netsemlegesség eltörlésére hozott decemberi határozatot – írja a CNN.

Komolyan ugyanakkor nem kell elkezdenie aggódnia az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottságának (FCC) és az intézkedés élharcosának, Ajit Pai-nak sem, hiába szavazott a 100 fős testületből mind a 49 demokrata, valamint 3 republikánus szenátor a netsemlegesség mellett.

Ahhoz, hogy az intézkedésből legyen is valami, a republikánus többségű képviselőháznak is el kéne fogadnia, ami azt jelenti, hogy a demokratáknak 22 republikánust kéne meggyőzniük, miközben tőlük senki nem szavaz át, de ha véletlenül ez is sikerülne, akkor is szükségük lenne egy aláírásra Donald Trumptól, aki korábban már kifejtette, hogy támogatja a netsemlegesség eltörlését.

Az ügy kilátástalanságával természetesen a demokraták is tisztában vannak, de politikai szempontból mindenképpen ügyes húzás volt a téma elővétele, Amerikában ugyanis novemberben jönnek a félidős választások, ezzel az üggyel pedig könnyebben tudják mozgósítani a szavazóbázisukat.

Az FCC decemberi döntése egyébként azt a 2015 februárjában hozott határozatot írta felül, amelyet az akkor még demokrata többségű kommunikációs bizottság fogadott el, és amely eddig bebiztosította az internet szabadságát. Ezek olyan szabályok voltak, melyek megtiltották a netszolgáltatóknak, hogy leállítsák vagy lassítsák a hozzáférést bizonyos tartalmakhoz, vagy fizetség ellenében egyes tartalomszolgáltatókat olyan előnyben részesítsenek, amelynek eredményeként azok szolgáltatásai másokénál gyorsabban juthatnának el a fogyasztóhoz.

A netsemlegesség eltörlése sokak szerint rendkívül aggasztó, ugyanis a felhasználókkal és a kisebb cégekkel szemben a legnagyobb netszolgáltatók érdekeit helyezi előtérbe. Az Egyesült Államokban óriási vitát kiváltó téma jelentőségéről tavaly tavasszal írtunk részletesebben.