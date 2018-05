Európába jön magyarázkodni Zuckerberg

Akár már jövő héten az Európai Parlament elé állhat Mark Zuckerberg a Cambridge Analytica botrány miatt, miután szerdán kiderült, hogy elfogadta a testület meghívását – írta Twitterén Antonio Tajani az EP elnöke.

– írta Tajani, hozzátéve, hogy az európai polgárok megérdemelnek egy teljes és részletes magyarázatot a Facebook-vezértől, ő pedig üdvözli a döntést, szerinte ez egy lépés a bizalom visszaállítása felé.

Zuckerberg európai meghallgatásán minden releváns bizottság képviselteti majd magát, a hangsúly pedig elsősorban az Európában lezajlott választásokra gyakorolt lehetséges hatásokon lesz majd.

Tajani egyébként április végén tett közzé egy írást arról, hogy Zuckerbergnek meg kellene jelennie az EP előtt a március közepén kirobbant Cambridge Analytica botrány miatt, erre reagált most a Facebook vezérigazgatója.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement * pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb