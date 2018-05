Menekültpornót keres több tízezer magyar

A világ második legnagyobb pornóoldalától kapott adatok alapján közölt elemzést a Die Zeit, és ahogy az Azonnali kiszúrta, érdekes magyar vonatkozása van az utóbbi évekre vonatkozó statisztikáknak. Az xHamster keresési és nézettségi adataiból az derül ki, hogy a menekültválsággal párhuzamosan jócskán nőtt a "refugee porn" iránti kereslet.

A Zeit "csak" a havi egymilliárdos oldalletöltéssel büszkélkedő xHamstertől kapott adatokból tudott dolgozni, miután a PornHub, a világ vezető pornószolgáltatója arra hivatkozva nem adott ki a német lapnak számokat, hogy túl kényes a téma. Az xHamsteren a lekérdezett időszakban havonta átlag 800 000 keresés vonatkozott a menekültpornóra, ami egy ilyen speciális tematikát tekintve kiugróan nagy számnak számít.

Keresőfogalmak az xHamsteren

A Zeit által közölt adatok szerint három országban népszerű kiemelkedően a menekültpornó: Németországban, Ausztriában és Magyarországon. A trend szemmel láthatóan összefügg a menekültválsággal: 2015 szeptemberében, amikor csúcson volt hazánkban a menekültválság, 151 százalékkal nőtt az xHamsteren a Magyarországról érkező menekültpornóval kapcsolatos keresések száma, tízezrek keresték az ilyen tartalmat a pornóoldalon. Ausztriában a 2017-es választások előtt nőtt 174 százalékkal a refugee porn iránti kereslet, abban az őszi időszakban, amikor a jobboldali FPÖ leginkább tolta a menekültellenes kampányt. Németországban először 2015-2016 fordulóján ugrott meg a kereslet, amikor Angela Merkel kancellár megnyitotta az ország határait a Magyarországon táborozó menekültek előtt.

Mit is nevezünk refugee porn-nak? Ezek olyan heteroszexuális pornójelenetek, amikben jellemzően az az alaphelyzet, hogy egy vagy több menekült nővel létesítenek szexuális kapcsolatot többnyire nem menekült férfiak, gyakran agresszív, erőszakos, megalázó módon és körülmények között.

Szíriai menekültpornó

Ahogy annyi minden más, ez is külön műfajjá tudott nőni: egy ideig régebbi gyártású, a tematikába illő filmeket címkéztek át, de az érdeklődést látva beindult a célirányos gyártás is. A filmekben többnyire szíriai nők szerepelnek, és a filmek készítői is sokszor külföldön, például Németországban élő szíriai férfiak.