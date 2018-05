A GDPR bevezetésének napján 7,6 milliárd euróra perlik a Facebookot és a Google-t

Az új uniós adatvédelmi rendelet, ismertebb nevén a GDPR május 25-én lett aktív, és már a hatályba lépésének első napján a Facebookot 3,9 milliárd, a Google-t pedig 3,7 milliárd euróra büntetné egy osztrák aktivista, aki feljelentette a cégeket az Uniónál, írja a Verge.

Max Schrems, személyes adatok védelméért küzdő aktivista régóta kritizálja a cégeket, amiért rengeteg személyes adatot gyűjtenek a felhasználóikról. Most már a jogszabályi környezet is adott ahhoz, hogy feljelentse őket.

A GDPR lényege, hogy a felhasználóikról csak úgy gyűjthetnek adatokat a cégek, ha a gyűjtést meg tudják indokolni, és a felhasználó egyértelműen, aktívan beleegyezik az adatai tárolásába. Ezzel akarnak véget vetni annak, hogy a különböző oldalakon a háttérben rengeteg kis cookie gyűjtsön mindenféle információt az internetezők szokásairól. Bővebben a GDPR-ről ebben a cikkben olvashat:

A GDPR egyik legnagyobb újítása, hogy hatalmas bírsággal sújthatja a szabályszegő cégeket. Emiatt több cég le is állította az európai szolgáltatását, annyira megijedtek.

A Google és a Facebook nem így tett, ők átalakították a rendszerüket és valószínűleg úgy ítélték meg, hogy megfelelően betartják vele az új rendelet minden pontját. Az akivista Max Schrems a bíróságon akarja bizonyítani, hogy ez nem így van. Az adatvédelmi rendelet szövege egyértelműen kimondja, hogy aktívan kell a felhasználóknak beleegyezniük abba, hogy kezeljék az adataikat a cégek, de erre nem kényszeríthetik a felhasználókat. Márpedig Schrems szerint Facebook és a Google úgy kerüli meg az új szabályokat, hogy a szolgáltatásaikat csak és kizárólag akkor engedik használni, ha a felhasználó egy kattintással bepipálja, hogy mindenféle adatot gyűjtsenek róla. Ez szerinte egyértelműen kényszerítésnek számít.

"Biztos, hogy tudják, hogy ezzel megszegik a szabályokat. Nem is próbálják titkolni" – mondta az aktivista a Financial Timesnak. Schrems beperelte a Facebook közösségi oldalt, a Facebook tulajdonában álló Instagramot és a WhatsApp csetszolgáltatást is, valamint a Google-t az Android adatgyűjtése miatt. A cégek azt állítják, ők minden előírásnak megfelelnek, és elkötelezettek az új adatvédelmi rendelet mellett.