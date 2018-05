Az Amazon vezére akarja megépíteni az emberiség első holdkolóniáját

Bezosnak, aki tavaly, ha egyelőre csak rövid időre is, már a világ leggazdagabb emberének is mondhatta magát, az űrkutatás nem csak afféle mellékes projekt; sokkal inkább a milliárdos szívügye, ő pedig Elon Muskhoz hasonlóan az egyik legfontosabb magánszereplője a kereskedelmi űrversenynek. Bezos űrhajózási cége, a Blue Origin a New Shepard rakétával az űrturistákra megy rá, de ennél jóval merészebb az a szintén régi álma, hogy állandó emberi lakóhelyek legyenek más égitesteken – a célja, hogy előbb-utóbb több millió ember éljen a Földön kívül.

Bezos most egy Los Angeles-i konferencián részletezte a terveit. Míg Musk Mars-utazást tervez (az ambiciózus terv már 2024-re embert küldene a vörös bolygóra), az Amazon-vezér a Holdat venné célba. Ez végül is közös vonás Trumppal, akit egyébként ő szívesen kilőne az űrbe – de Bezos hosszabb távú motivációja praktikusabb. A milliárdos most azzal érvelt, hogy milyen jó lenne a nehézipar egy részét más bolygókra vinni.

A Föld nem igazán jó hely a nehézipar számára. Egyelőre megfelel, de a nem túl távoli jövőben – évtizedekről beszélek, talán száz évről –, sok mindent, amit most a Földön végzünk, jóval könnyebb lesz az űrben elvégezni, hiszen annyi energiánk lesz.

– mondta. A Holdat elsősorban közelsége teszi persze ideális célponttá, de a sok kiaknázható napenergia és a sarkok közelében lévő nagy mennyiségű vízjég is mellette szó – hangsúlyozza.

Emberek szállítására alkalmas jármű kifejlesztésében a Blue Origin a NASA-val tervez együttműködni. Ha azonban ez nem jön össze, ők készek más partnereket keresni – mondta –, és a SpaceX-et, valamint az Európai Űrügynökséget említette.