Mit fognak enni a katonák, ha kitör a világháború?

Az amerikai hadseregnél felismerték azt az elvet, amivel mindenki szembesült, aki megpróbált leerőszakolni egy tablettát egy nagy testű, éles szemfogú vagy hosszú karmú háziállat torkán:

ha finomnak álcázzuk azt, ami egészséges is, akkor nő az együttműködési készség és javul az erőnlét.

Az amerikai hadsereg valószínűleg ritkán etet tablettákkal háziállatokat (az olyan esetek, mint a delfinekkel őriztetett nukleáris arzenál vagy az öngyilkos merénylővé kiképzett kutyák azt sugallják, hogy inkább velük kéne bizonyos tablettákat etetni); ezért tarthatott ilyen sokáig, míg rájöttek, hogy ha kalciumban és más ásványi anyagokban gazdag energiaszeletet (snack bar) adnak a kiképzésen a kiskatonáknak, azt szívesebben fogják megenni, mint a kalciumtablettát, és így a kiképzés alatt kevesebbet lesznek csonttörés miatt a gyengélkedőn.

A Performance Readiness Bar (Teljesítménynövelő Szelet) se a nevével, se a csomagolásával nem gerjeszt bizalmat maga iránt. Nem is azért készült, hogy bedöntse a svájcicsoki-piacot: a hadsereg és a légierő alapkiképzésén részt vevők kapják őket.

Jeremy Whitsitt, a hadsereg élelmezési programjának vezetője elmondta, hogy az elmúlt 10-12 évben megváltozott a toborzás természete. A mostani jelentkezők csontjai könnyebben törnek; néhányuknak olyan súlyosan, hogy kórházba kerülnek miatta, ami után újra kell kezdeniük az egész kiképzést. Vannak, akik vissza se térnek után a hadseregbe.

Fotó: U.S. Army

A vezetőség hallott az elkeserítő lerokkanási arányról, és vitamintablettákat osztott szét a katonák között, de ezeket csak az újoncok 60 százaléka szedte az előírásnak megfelelően. Whitsitt és kollégái úgy gondolták, megpróbálják valami tetszetős rágcsálnivalóba csomagolni a táplálékkiegészítőket. Ezért fejlesztették ki a Teljesítménynövelő Szeletet, amiben összesen 1000 milligramm kalcium és D vitamin van – ezek növelik a csontok sűrűségét.

És mit tesz isten: ahogy a macskák is megeszik a májkrémbe csomagolt tablettát vagy a tejfölbe kevert port, úgy az újoncok is megették a teljesítménynövelő szeletet lefekvés előtt. Mostanáig 5,2 millió szelet fogyott belőle, és a hadsereg áprilisban rendelt további 18 milliót.

A hadsereg kedden azt is bejelentette, hogy elkészült a Close Combat Assault Ration, ami Közelharci Támadás Fejadagot jelent.

Az új fejlesztés sokkal kisebb és könnyebb kajacsomagokat eredményez, mint az eddigiek, de van benne minden finomság; már nem kell egy lebombázott konzervgyár maradványait magunk mögött vonszolnunk egy kibelezett lóban, ha nem akarunk éhen halni a fronton.

Fotó: Wikipedia

A Közelharci Támadás Fejadagja sem akkora újdonság, inkább a miniatürizálás mértéke az. A hadsereg tíz éve kezdte el használni az FSR (First Strike Ration, azaz Első Csapás Fejadag) nevű kompakt, három étkezésre elegendő menüket. Ezzel váltották le az MRE (Meals, Ready To Eat - Ételek, Fogyasztásra Készen) nevű, nagyjából 900 grammos kajacsomagokat. A most bemutatott Közelharci Támadás Fejadagja nagyjából olyan nehéz, mint egy MRE, de 75 százalékkal kisebb. Whitsitt szerint ezt a nehézfiúknak tervezték: a különleges egység, a gyalogság vagy az Army Rangers tagjainak, akik egyszerre több napot is a fronton tölthetnek.

A Közelharci Támadás Fejadagja másfél fontot nyom – az nagyjából 680 gramm. Van benne meggyes energiaszelet, egy kis rúd cheddar sajt, mokkadesszert, vákuumcsomagolású szamóca, szárított gyümölcsös olajos magvak, egy koreai grillezős csomag, instant quiche, franciapirítós-csomag, és banán, amit mikrohullámmal és vákuumcsomagolással a harmadára zsugorítottak.

A Közelharci Támadás Fejadagját 2020-tól rendszeresíthetik, és 2023-ban válthatja le végleg az Első Csapás Fejadagját.

(Military.com | DefenseTech)