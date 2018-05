Ismét repült a Virgin Galactic űrrepülőgépe

Két évvel a tragikus teszt után ismét nekifut a Virgin Galactic, de most nem sietnek el semmit.

A Virgin Galactic űripari cég kedd délután bejelentette, hogy sikerrel végrehajtották a második tesztrepülést a kísérleti űrrepülőgépükkel, a VSS Unityval a Mojave-sivatag fölött.

Az első teszterepülést még április elején végezték; sem akkor, sem most nem lépett föl semmilyen kockázat. Ez volt tehát a Virgin Galactic második sikeres tesztrepülése azóta, hogy csaknem négy éve az egyik repülőgépük megsemmisült, megölve a pilótát.

A Virgin Galactic minden sikeres tesztrepüléssel egyre közelebb kerül ahhoz, hogy embert vihessen az űrbe – pontosabban az űrhatárig. A többi űrrepülővel ellentétben a Unity nem a földről startol, hanem egy hatalmas szállítógépről, a WhiteKnightTwo-ról indítják.

A tesztrepülésen a WhiteKnightTwo a Mojave Légi- és Űrkikötőből startolt, majd csaknem 14 ezer méter magasba emelkedett. Ekkor kioldotta a magával szállított Unityt, ami begyújtotta a hajtóműveket, és az űrrepülő a két pilótával, Dave Mackayvel és Mark Forger Stuckyval csaknem 22 mérföldes, azaz 35 kilométeres magasságig lőtt ki. A jármű csúcssebessége 1,9 Mach, azaz a hangsebesség csaknem kétszerese volt – gyorsabb, mint a korábbi, 1,8 Mach.

A keddi teszten a Unity hajtóműveit 31 másodpercre gyújtották be. Egy hagyományos repülésen 60-ig égetnék őket, de most csak azt akarták vizsgálni, hogy a jármű megnövelt tömeggel is tud-e szuperszonikus sebességgel haladni. A mérnökök ezúttal több holtsúllyal bélelték ki a Unityt, megváltoztatva az űrhajó tömegközéppontját. Landolás előtt a pilóták megváltoztatták a szárnyak pozícióját, hogy biztonsággal ereszkedhessenek a kifutópályára.

A Virgin Galactic 250 ezer dollárért kínál egy utazást az űrhatár közelében, ahol az utasok néhány percre megtapasztalhatják a súlytalanság érzetét is, mielőtt visszatérnek a Földre. A vállalat már több száz jegyet adott el elővételben.

