Rendőrautóba hajtott az önvezető Tesla Kaliforniában

Egy önvezető módba kapcsolt Tesla belerohant egy parkoló rendőrautóba Kaliforniában. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. Azt mondta a rendőröknek, hogy nem az ő hibája a baleset; az ütközés előtt a jármű Autopilot módban haladt.

A baleset több hasonlóságot mutat egy floridai halálos balesettel, ahol a sofőr túlzottan is a jármű önvezető képességeire támaszkodott - legalábbis ezt is a baleset lehetséges okai közé sorolták.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3