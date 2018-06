Szivárognak az újdonságok az Apple hétfői bemutatójáról

Hétfő este lesz az Apple éves fejlesztői konferenciája, amelyen mindig új szoftverek és a szolgáltatások mutatkoznak be. Egy kiszivárgott videón láthatók a macOS 10.14 frissítései, más források pedig az iOS kiterjesztett valóság (AR, augmented reality) motorjának továbbfejlesztését részletezték.

A Pokemon Go és más appok mögött álló kiterjesztett valóság lényege az, hogy a telefonnal körbe lehet járni a vituális objektumokat, mintha azok a tér egy bizonyos pontjához lennének rögzítve. A következő nagy dobás az lesz, hogy az iOS-t futtató telefonok egymás közelében képesek lesznek AR-adatokat megosztani egymással.

Ketten is ugyanazt a rajzolt objektumot láthatják

Az Apple állítólag úgy alakítja ki a rendszerét, hogy ezeket az adatokat a mobilok nagyrészt közvetlen kapcsolaton osszák meg egymással, és ezáltal kevésbé sérüljön a felhasználók magánszférája.

Ezzel a megoldással az Apple telefonjain elvileg helyi társasjátékok is futtathatók lesznek, és a Bloomberg hírügynökség pont arra számít, hogy ilyeneket is bemutatnak majd hétfőn. A többjátékos módnak korlátai is vannak, főleg ha kettőnél többen is részt vennének benne, mert nem megoldott a játékosok kezelése abban az esetben, ha a játékot elindító szereplő kiesik, a többiek viszont nem.

Sötét erő

A készülő macOS 10.14 rendszerről egy fejlesztő, Steve Troughton Smith tett közzé részleteket a hétfői bemutatót megelőzően, ezeket gyűjtötte össze a 9 to 5 Mac portál.

Az operációs rendszernek lesz egy sötét témája, amit várhatóan úgy lehet majd bekapcsolni, hogy minden alkalmazásra érvényes legyen.

Videós előzetes bemutatók lesznek a Mac App Store felületén

Része lesz a rendszernek az Apple News hírolvasó app

Szakértők egyetértenek abban, hogy a friss szoftvereken kívül a szolgáltatásokra kell az Apple-nek nagy hangsúlyt fektetnie, hogy kihasználja a méretes felhasználói bázisát, és rendszeres bevételre tegyen szert például a felhőtárhelyek eladásából. Ilyenkor az Apple TV operációs rendszere is frissülni szokott, megjelenhetnek új tartalomszolgáltatások, de a főszerep a Siri tudását használó HomePod okoshangszóróé lehet.

Az sajnos igencsak kérdéses, hogy bemutatnak-e új hardvereket a konferencián. Sokan várják a kissé elhanyagolt Macbook Air frissítését, vagy legalább egy hasonló árkategóriájú laptopot, bármi is legyen a neve. Van némi esély az asztali Mac Mini feltuningolására, bár ez valószínűleg kimerül a processzor aktualizálásában.