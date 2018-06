Facebook még évekkel ezelőtt legalább 60 különböző hardvergyártó cégnek adott az eddig ismertnél sokkal mélyebb hozzáférést a felhasználói adatához – tudta meg a New York Times. A cégek között olyan óriásokat is találni, mint az Apple, a Samsung, a Microsoft, az Amazon, a HTC vagy a Blackberry.

A gyártók ráadásul nemcsak az adott felhasználók adataihoz férhettek hozzá, hanem a barátaikéihoz is – ahogy ez már az utóbbi hónapokban nagy vihart kavart Cambridge Analytica-botrányból ismerős lehet. Az adatokat gyakran kifejezett hozzájárulás nélkül tette elérhetővé a Facebook. Ez a széles körű hozzáférés a lap szerint sérthette az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) egy 2011-es rendeletét is.

Akták A Cambridge Analytica botrány Donald Trump királycsinálóiról kiderült, hogy illegális módszereket használnak. Az ügy a Facebooknak is roppant kínos, Zuckerberg szigorúbb adatkezelést ígért.

A lap újságírója tesztelte is a dolgot: egy 2013-as Blackberry készülékkel jelentkezett be egy 550 ismerőssel rendelkező Facebook-fiókba, és rögzítette, milyen adatokhoz fér hozzá az eszköz – és azt találta, hogy összesen 295 ezer felhasználó azonosításra alkalmas információjához jutott hozzá. (A Blackberry reakciója szerint az újabb, Androidot futtató eszközeikre ez már nem igaz.)

A Facebook közleményben reagált a cikkre. Mint írják, mindez még az okostelefonos korszak hajnalán történt, amikor még nem is létezett olyasmi, hogy alkalmazásbolt, vagyis jóval nehezebb volt egy appot a készülékekre juttatni. A felhasználói igény viszont olyan nagy volt a Facebookra, hogy a cég ezzel ilyen körülmények között nem bírt volna lépést tartani. Ezért fejlesztettek az egyes eszközökbe épített alkalmazásfejlesztő interfészeket (API-kat), amelyekkel a cégek összerakhatták a maguk Facebookját, hogy azok az eszközökre kerülhessenek.

A közlemény szerint minden partner, amely ilyen hozzáférést kapott, aláírt egy megállapodást arról, hogy csak a fentiekre használhatja fel ezt a hozzáférést, és a Facebook nem is tud visszaélésekről. Érdemes megjegyezni, hogy elvileg a Cambridge Analytica is beleegyezett, hogy nem használja fel az adatokat, amelyek – igaz, az ő esetükben nem teljesen legálisan – hozzájuk kerültek. Aztán úgy tűnik, mégis csak felhasználhatták.

A márciusban kirobbant Cambridge Analytica-botrány óta sorra jönnek elő a Facebookot hasonlóan kellemetlenül érintő ügyek: mint kiderült, több millió ember érzékeny adataihoz férhetett hozzá éveken keresztül gyakorlatilag bárki, több száz app problémásan kezelte az adatokat, a Facebooknál dolgozók jelszó nélkül is be tudnak lépni a fiókunkba, és amúgy is sok tízmillió kamuprofillal van teleszemetelve az oldal.