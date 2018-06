Hétfő este tartotta meg az Apple vezérkara a WWDC (Worldwide Developer Conference) nyitóbeszédét, amelyen leginkább a fejlesztőknek szólt, de részben azért a felhasználóknak is, hiszen az iOS, macOS, watchOS és tvOS nevű rendszereik újdongságait mutatták be.

Tim Cook belevágott

Világszerte 20 millió fejlesztő készít szoftvereket az Apple eszközeire - mondta a cégvezér a kihagyhatatlan bemelegítő önfényezésében, ami minden ilyen előadás szerves része. Azt is elmondta, hogy egy hónap múlva lesz 10 éves az App Store bolt, a világ legnagyobb szoftveres piactere, amelynek 500 millió látogatója van hetente, és hamarosan eljutnak egy újabb rekordig, amikor

a fejlesztők összesen 100 milliárd dollárt keresnek meg az alkalmazásaikkal.

Egy kis kitérővel a Swift programnyelvet is megemlítette Cook: 315 ezer appot írtak vele. A cégvezér elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy mindenki tudjon programozni, ezért készítették egyszerűre a Swiftet. Ezután szerencsére gyorsan rákanyarodott a lényegre, a saját újdonságaikra.

Ezek kerülnek a következő iOS-be

Craig Federighi szoftverfejlesztési vezető rögtön a legfontosabbal, az iOS 12-vel kezdte a beszédét. Azt azért még megemlítette, hogy az aktuális és legfrissebb iOS 11 az aktív eszközök 81 százalékán található meg, és ezzel agyonverik a rivális Androidot, ahol ez az érték egy számjegyű, nagyon kevés az Andoid 8.x-es mobil.

Idén az optimalizálásra helyezik a legnagyobb hangsúlyt, főleg azokban az esetekben, amikor nagy terhelés alatt vannak az eszközök. Ha például hirtelen nagy teljesítmény kell, akkor gyorsan felpörgetik a processzor, nem úgy, mint eddig.

A kiterjesztett valóság - AR, augmented reality - kezelését is új alapokra helyezik. Több partnerrel együttműködve létrehoznak egy USDZ nevű fájlformatot, amivel könnyű lesz megosztani a háromdimenziós objektumokat. Az Adobe CC is támogatja ezt a formátumot, tehát a fejlesztők az általuk jól ismert szoftverekkel is tudnak AR tartalmakat gyártani.

Készítettek egy új AR-re épülő appot is az iOS alapkészletéhez, egy virtuális vonalzót, amit Measure névre kereszteltek, és valódi tárgyak méretét lehet megmérni vele. Cuki ötlet, de tucatnyi hasonlót láttunk már, úgyhogy az lesz a döntő kérdés, hogy mennyire lesz pontos a többihez képest.

Az Apple bevezeti az ArKit 2.0 programozási interfészt, ami lehetővé teszi, hogy az AR-t használó appokak egyszerre ketten használják, ami azt jelenti többek közt, egy két játékos tud majd egyszerre játszani ugyanazokkal a virtuális objektumokkal, mindketten ugyanazt a rajzolt terepasztalt látják maguk előtt a telefonjuk kijelzőjén. A feltuningolt AR-es rendszerben az arcok nyomon követését is pontosítják.

Ezt a többszereplős rendszert használja ki az idén megjelenő LEGO Experiences nevű játék is, amely felismeri a valódi műanyag kockákból összerakott készletünket, és a mobil kijelzőjén kiegészíti további épületekkel, mozgó legóbábukkal, és teljesen interaktívan lehet játszani velük - a valódi játék keveredik a videojátékkal.

A feltuningolt Siri asszisztensben megjelennek egyéni kulcsszavak, ezek alapján lehet összetettebb feladatokat futtatni. Például kimondjuk, hogy "elvesztettem a kulcsomat", és a Siri magától elindítja a nyomkövetős Tile kulcscsomóhoz tartozó appot. A gyorselérések ennél jóval összetettebbek is lehetnek, több appot el tudnak indítani, így például amikor elindulunk haza,

egyetlen paranccsal küldhetünk sms-t a gyereknek, indíthatunk navigációt hazafelé, és kapcsolhatjuk be a kedvenc online rádiónkat.

Az Apple létrehozott egy szerkesztő appot, hogy bárki elkészíthesse a Sirinek kiadható feladatokat.

Az Apple News hírolvasó app kicsit bővült, ám ez kevésbé érinti a hazai felhasználókat, és csinosabb lett az Apple Books.

Az iOS 12 autós rendszere, a Carplay támogat más navigációs appokat, nem csak az Apple sajátját

A Fotók app profibb keresőt kap, kategorizálja a képeinket, és javaslatokat tesz, hogy milyen események vagy emberek érdekelhetnek minket. A képek megosztására is az alapján tesz javaslatot, hogy kik láthatók a képen, nyilván miután betanítottuk a telefont, hogy a képünk kikről készültek.

A hírhedt Animojit, az iPhone X arcfelismerésére épülő animált karaktereket is továbbfejlesztették:

felismeri a kidugott nyelvünket.

Lesznek új karakterek is, szellem, koala, tigris és T-rex, és érdekes módon a Samsung jegyzetéből is kimásoltak egy lapot, a vadiúj Memoji nevű animált arc ugyanis a felhasználó saját arcát próbálja utánozni, majdnem úgy, mint ahogyan az a legfrissebb Galaxy telefonokon is működik. Az a fő különbség, hogy az Apple nem egy önarcképből indul ki, hanem az elejétől fogva kézzel kell összerakni a karakterünket, ami akár teljesen különbözhet is tőlünk. Egyik előnyének az tűnik a demó alapján, hogy mintha több lehetőség lenne a karakter személyre szabására.

Ezeket az animált arcokat matricaként is használni, keverve a szelfikamerával készült fotót a rajzolt karakterünkkel.

Fotó: Elijah Nouvelage

A másokkal folytatott kommunikációt egészen magas szintre emeli az Apple, a Facetime videotelefon már kezeli a csoportokat, egyszerre akár 32-en is beszélgethetnek egymással. A kijelzőn négyzetekben jelennek meg a beszélgetőpartnerek, és amikor valaki megszólal, a négyzete automatikusan nagyobb méretű lesz, hogy jobban lássák a többiek. Csevegés közben mindenki illeszthet magára matricákat és Memoji maszkokat. A csoportos csevegés Macen, iPhone-on és iPaden is működik majd.

Felhasználó, pihenj!

Mivel néhány app túl sok figyelmet követel a felhasználótól, az Apple átalakítja az értesítések kezelését. Éjszaka például be lehet kapcsolni egy ne zavarjanak módot, hogy ne ébresszék fel a kijezőt az appok. Ennek rövidebb időtartamot is megadhatunk, hogy akkor se zaklasson minket a telefon, amikor nap közben kell másra figyelni.

A csoportos értesítések pedig a kijelző túltelítettségét enyhítik, ami egészen mostanáig nagy hiányosság volt az iOS-en. Ezzel a naptár, a Twitter és a többi app több friss értesítése egyetlen lap mögé kerül, ezt megérintve lehet kibontani a hírfolyamot, hogy lássuk, mi minden érkezett.

Azt is megfigyelhetjük, milyen gyakran vesszük fel a telefont, melyik app vett rá minket, hogy bekapcsoljuk, és az egyes appokkal mennyi időt töltünk el. Limitálhatjuk az appok használati idejét, és az iOS szól, hogy lassan lejár az időnk, aminek főleg a gyerekes családok fognak örülni. A felnőttek offline alvásidőt is megadhatnak, apponként vagy kategóriánként kezelhetik a használati időt.

Apple Watch

Az okosóra is új rendszert kap, a watchOS 5 segítségével újabb sportokat lehet nyomon követni, például az jógázást és a hegymászást. Futás közben riasztást kérhetünk az általunk megadott tempóra, hogy azt könnyen tudjuk tartani, és az óra automatikusan felismeri, hogy belekezdtünk valamilyen aktivitásba, valamint azt, hogy leálltunk vele. Így azért könnyebb lesz lementeni tevékenységként, amikor az irodaházban a lépcsőt választjuk a lift helyett.

Izgalmas új lehetőség még a cébérádiózás, ami órák közt működik, és a kiválasztott ismerősök egymásnak tudnak üzengetni, valamint érkezik egy Podcast app, hogy ne csak zenét lehessen hallgatni az órán.

Apple TV

Amióta bemutatták a 4K-s verziót, 50 százalékkal nőtt ez a biznisz. Ezen a területen a tartalom a legfontosabb, állítólag az Apple könyvtárában van a legtöbb 4K HDR film. A tvOS nevű rendszer támogatni fogja a Dolby Atmos hangformátumot, és tele lesz az iTunes olyan fimekkel, amelyek ezt képesek ezt kihasználni.

A tévétársaságok kezdik felismerni, hogy a set top boxok kora véget ért, hangzott el a bemutatón, és a csatornáikat inkább ilyen médialejátszókon teszik elérhetővé. Az Apple TV-n több mint száz videócsatorna van, sporttal és hírekkel, és akadnak már olyan társaságok, mint például a svájci Salt, amely az Apple TV-t használja a tévécsatornák közvetítéséhez.

Nyilván az is javítja majd az Apple és a kábeltársaságok közti együttműködést, hogy az Apple TV automatikusan felismeri a szolgáltatót, és az előfizetett csatornákhoz tartozó appokhoz automatikusan hozzáférést ad, nem kell bejelentkezni minden egyes fiókba.

MacOS

Az azért jelzésértékű, hogy az Apple a bemutató legvégére hagyta a számítógépes operációs rendszert, hiszen nem ez a legnépszerűbb termékük, hanem az iPhone.

Az ősszel megjelenő macOS a nevét ezúttal már nem egy hegyről kapja, hanem egy sivatagról:

MOJAVE

Az éjjeli sivatag inspirálta az egyik új funkciót, magyarázta Federighi, a macOS sötét nézetét, melyben az Apple saját szoftverei fekete és sötétszürke színű menüket és háttereket jelenítenek meg, és ezáltal nagyobb hangsúlyt kapnak a tartalmak, a fotók és a dokumentumok.

Praktikus újdonság, hogy a Mac asztalán csoportokba (stack) lehet rendszerezni a tartalmakat, egyetlen gombnyomással, többek közt dátum vagy címke alapján. Ha be van kapcsolva ez a mód, és odahúzunk egy újabb fájlt az asztalra, az automatikusan berepül a megfelelő csoportba, nem lesz kupleráj.

A Finder nevű fájlkereső új nézetet kap, galéria módban lehet lapozgatni a képeket, videó, doksikat és prezentációkat, és pillanatok alatt hozzáférhetünk a metaadatokhoz.

Ha készítünk egy képernyőmentést, akkor arról egy bélyegkép jelenik meg a jobb alsó sarokban, és erre kattintva gyorsan be tudunk lépni egy szerkesztési módba, hogy méretezzük vagy módosítsuk a képet.

Újdonság a Continuity Camera, amivel összekötik a számítógépet az iPhone kamerájával, és a dokumentumokba egy gombnyomással beilleszthetünk egy fényképet, amit a telefonnal készítünk el.

A News hírolvasó a Macen is megjelenik, a top híreket szerkesztők válogatják ki, a személyes híreket ajánlórendszer gyűjti össze, és követni lehet benne a tőzsdei árfolyamokat, és rögtön a grafikonok mellett el lehet érni a követett cégekhez kapcsolódó cikkeket.

Nehezített pálya

Craig Federighi a sok újdonság bemutatását követően a személyes adatokról kezdett beszélni, mert idén megváltozik, hogy az appok hozzáférését miként kezelik. Védeni lehet például az emailkliens adatbázisát, a földrajzi adatainkat és a kameránkat, hogy ezekhez egyik szoftver se férhessen hozzá titokban.

A digitális ujjlenyomatok követését is megnehezítik. A digitális ujjlenyomatot a webes cégek a számítógépre telepített betűtípusok, pluginok és egyéb hardveres összetevők kombinációjából állítják össze, ez segíti őket abban, hogy az akaratuk ellenére, titokban nyomon kövessék a netezőket. Hogy ezt megakadályozzák, az Apple kevesebb információt tesz elérhetővé a böngészőjében.

Teljesen megváltozik az App Store, a főmenü egy Discover nézettel indít, amelyben új appokat ajánlanak. Videós ajánlókat lehet majd feltölteni a szoftverekhez, hátha így könnyebb lesz eldönteni, melyikre van igazán szükségünk. A felhasználói értékelések beírását is próbálják megkönnyíteni.

Fotó: Justin Sullivan

Azt már csak röviden darálták le, hogy a Mac a gépi tanulást is támogatja majd a grafikus kártya segítségével, a fejlesztők sokkal gyorsabb tudják majd betanítani az algoritmusaikat a mintázatok felismerésére.

Végül Craig Federighi egy régóta tisztázatlan kérdésre is válaszolt:

- Összegyúrjuk a macOS-t és az iOS-t? - Nem.

A fejlesztői béták a beszéd után elérhetők lesznek, a végleges változatok ősszel kerülnek a felhasználókhoz.

Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images Hungary.