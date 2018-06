Jönnek a dupla kijelzős laptopok

Úgy tűnik, a dupla kijelző lehet az egyik új trend a laptopok piacán. Az Asus rögtön kettőt – egy kész terméket és egy koncepciót – is bemutatott, a Lenovo pedig szintén bejelentett egyet, amely még idén érkezik – írja az Engadget.

A legizgalmasabb nyilván az a modell, amelyik még csak concept szinten létezik, ezt az Asus vezette elő a tajvani Computexen, és Project Precog munkanéven fut. (A nevét feltehetően a Különvélemény című film, illetve több Philip K. Dick-regény jövőlátóiról kapta.) Ez olyan, mint egy rendes laptop, csak éppen a kijelzővel szemközti felén nem egy billentyűzet-touchpad kombó található, hanem egy ugyanolyan második kijelző. Ezt helyzettől függően lehet billentyűzetnek használni, behajtani, hogy klasszikus tabletet kapjunk, vagy éppen dupla kijelzőként kihajtva az asztalra állítani, és hozzákötni külső perifériákat. A cég szerint intelligens is lesz, például a napszakhoz igazítja az akkutöltést.

Az Asus bemutatta a Zenbook Pro 15-öt is, amely egy klasszikusabb laptop – lenne, ha a touchpadet nem cserélték volna ki egy ScreenPad fantázianevű 5,5 hüvelykes minikijelzőre. Ezt lehet klasszikus touchpadként is használni, de emellett képes saját appokat is futtatni, mintha egy nagyobb okostelefont építettek volna a laptop aljába.

Végül a Lenovo is tett egy hasonló bejelentést, szintén a Computexen. A kínai cég a 2016-ban bemutatott Yoga Book második generációját jelentette be, amely már idén meg is fog jelenni. Az eredeti Yoga Book teljes újdonságnak számított azzal, hogy a billentyűzet helyén csak egy sima felület volt, amelyre igény szerint vagy fényekkel rajzolták rá a billentyűzetet, vagy rajzolni lehetett rá. A tesztek szerint ezt az érdekes ötletet nem sikerült igazán jól kivitelezni, de úgy tűnik, a Lenovo nem ennek a megoldásnak a tökéletesítését választotta. Ehelyett a teljes alsó részt klasszikus kijelzőre cserélik ők is.