Szép lassan mindenki megkapja az új Gmailt

A Google bejelentette, hogy júliusban elkezdi az átállást a Gmail áprilisban bemutatott új felületére, és fokozatosan kivezeti a régi dizájnt – írja a Verge.

Bár maga a bejelentés hivatalosan csak a G Suite-ra, vagyis a céges Gmail-felhasználókra vonatkozik, nagy valószínűséggel ugyanez vonatkozik majd az egyéni felhasználókra is – magát a megújulást is először G Suite-ra jelentették be, de a bétaverziót ugyanakkortól próbálhatták ki a mezei felhasználók is.

A fokozatos átállás nagyjából így fog kinézni:

Most még a céges gmailesek vagy önként próbálhatják csak ki az új felületet, vagy úgy se, mer a rendszergazdájuk még nem kapcsolta be.

Júliustól viszont már kénytelen lesz bekapcsolni, és ha nem teszi meg, legkésőbb augusztustól már akkor is központilag elérhető lesz mindenkinek.

Szeptemberig a rendszergazdákon fog múlni, hogy alapértelmezetten bekapcsolják az újat és egyénileg vissza lehet váltani a régire, vagy be se kapcsolják.

Szeptembertől már mindenkinek ez lesz az alapértelmezett, viszont még ki lehet ugrani.

Októbertől viszont a régi felület örökre eltűnik, és mindenki az újat fogja tudni csak használni.

Az új Gmailt az elérhetővé válásakor mi is kipróbáltuk, itt tudja megnézni, hogy néz ki és mik a legfontosabb új funkciói: