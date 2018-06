Kínai gyártók is hozzáfértek a Facebook-felhasználók adataihoz

Tegnap mi is beszámoltunk arról, hogy a New York Times szerint a Facebook még évekkel ezelőtt legalább 60 különböző hardvergyártó cégnek adott az eddig ismertnél sokkal mélyebb hozzáférést a felhasználói adataihoz, köztük olyan óriásoknak is, mint az Amazon, a Samsung, a Microsoft vagy a HTC.

Most az ügy folytatásaként a New York Times és a Washington Post is arról ír, hogy az extra hozzáférést kapott cégek között négy kínai gyártó, a Huawei, a Lenovo, az Oppo és a TCL is megtalálható – írja az Engadget.

Különösen a Huawei esete lehet kellemetlen a Facebooknak, hiszen a legnagyobb kínai mobil- és hálózatieszköz-gyártóval kapcsolatban januárban felmerült, hogy – a szintén kínai ZTE-vel együtt – kitilthatják az amerikai hivatalokból. Ennek oka a magas biztonsági kockázat, egészen konkrétan a potenciális kémkedés vádja volt. Áprilisban pedig az iráni szankciók állítólagos megsértése miatt szállt rá az amerikai kormány a Huaweire, majd a ZTE-re is. (Bár a teljes kép megértéséhez alighanem az is hozzátartozik, hogy Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborút hirdetett a világ és elsősorban Kína és a kínai cégek ellen.)

A Facebook szerint a cégek hozzáférését az adatokhoz mindvégig kontroll alatt tartották, és mindent jóváhagytak, amire ezek a cégek az adatokat felhasználták. A Huawei számára hozzáférhető adatok pedig az állításuk szerint soha nem hagyták el a gyártó készülékeit. Ennek ellenére a demokrata Mark Warner szenátor már jelezte, hogy ennél alaposabb magyarázatot vár a cégtől az eddig ismeretlen gyártói megállapodások kapcsán.