A Clinton emailbotrányát vizsgáló volt FBI-vezér is szabálytalanul emailezett

Kiderült, hogy az FBI akkori igazgatója pontosan ugyanazt csinálta, ami miatt a nyomozóhatóság vezetőjeként vizsgálatot folytatott Hillary Clinton demokrata elnökjelölt ellen a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során – írja az Engadget.

Hillary Clintont rengeteg kritika érte a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban, miután kiderült, hogy még külügyminiszterként, a protokollt felrúgva, nem a biztonságos hivatalos emailcímét használta a munkaügyei egy részének intézésére, hanem a jóval védtelenebb saját privát emailcímét. Ez volt az egyik fő támadási felület Clinton ellen, és az FBI nyomozott is az ügyben. A vizsgálat először arra jutott, hogy Clinton valóban hibázott, de a vádemelés nem indokolt. Az FBI-t akkor vezető James Comey viszont váratlanul 2016 októberében, közvetlenül a november eleji választás előtt újranyitotta az ügyet. Bár a nyomozás eredménye megint ugyanaz lett, a botrány újbóli előrángatása sokak szerint akár a szavazás eredményét is érdemben befolyásolhatta.

Az igazságügyi minisztérium belső főellenőre, Michael Horowitz most jelentést [pdf] adott ki az FBI elnökválasztással kapcsolatos működéséről, amelyből kiderül, hogy Comey a választás után maga is többször használt személyes emailfiókot – ráadásul Gmailt – hivatali ügyekben. Comey azzal védekezett, hogy csak olyasmiről levelezett így, ami nem kapott titkos minősítést. A jelentés öt ilyen esetet sorol fel; volt, hogy Comey a privát és a hivatalos címei között továbbított levelet, sőt olyan is, hogy a privát laptopján szerkesztett szöveget küldött el a hivatalos címére – mindez biztonsági szempontból erősen kockázatos gyakorlat, pláne FBI-igazgatóként.

Hillary Clinon nem is mulasztotta el megtrollkodni Comeyt, amikor Twitteren megosztotta a jelentés Comey emailezésére vonatkozó megállapítását, és csak annyit írt mellé: "But my emails". Ez az átfogalmazása a mára szállóigévé vált "but her emails" kifejezésnek, amellyel a kampányban minden Trumppal szembeni kritikát el lehetett hárítani azzal, hogy oké, na de Clinton emailjei!

A jelentés több hibát és kisebb szabályszegést is feltárt az FBI gyakorlatában, ugyanakkor nem talált politikai vagy más jellegű elfogultságra utaló bizonyítékot. Mindez azért fontos, mert Donald Trump elnök és az FBI között valóságos háború van kibontakozóban: az elnök igyekszik minden eszközzel hitelteleníteni a hatóságot, amely azonban maga is elég sok alapot biztosított ehhez a megkérdőjelezhető intézkedéseivel. Minderről itt írtunk bővebben.